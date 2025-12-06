Encuentran restos de las 7 maravillas del mundo en mar Mediterráneo: esto descubren bajo 22 bloques

Encuentran restos de las 7 maravillas del mundo en mar Mediterráneo: esto encontraron en 22 bloques

Las siete maravillas del mundo antiguo conforman uno de los capítulos más fascinantes de la historia universal, como la Gran Pirámide de Guiza, los Jardines Colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus en Olimpia, el templo de Artemisa en Éfeso, el Mausoleo de Halicarnaso, el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría fueron, en su época, símbolos de poder, ingenio y grandeza arquitectónica.

Sin embargo, el paso del tiempo fue implacable: incendios, terremotos y la acción humana hicieron desaparecer casi todas estas estructuras legendarias. Solo una, la pirámide egipcia, continúa en pie como testimonio vivo de la ingeniería faraónica.

Le puede interesar: Sorprendente hallazgo en el Cometa 3I/Atlas: Descubren erupciones de volcanes de hielo

Maravilla del Mundo: esto encontraron

A diferencia de la pirámide, otra de estas extraordinarias construcciones también se levantó en tierras egipcias, ubicada en la isla de Faros, superaba los 100 metros de altura y servía de guía para los navegantes que atravesaban el Mediterráneo. Se construyó en el siglo III a.C., bajo el reinado de Ptolomeo II, y logró resistir más de un milenio antes de que varios terremotos, entre los siglos XIII y XIV, la destruyeran casi por completo.

Parte de sus materiales se reutilizaron para levantar la fortaleza de Qaitbay en el siglo XV, una edificación que aún custodia la entrada del puerto de Alejandría. El resto de sus componentes se hundió en las aguas del Mediterráneo, donde permaneció oculto durante siglos hasta ser redescubierto por la arqueología moderna.

Le recomendamos: NASA revela secreto escondido en la Luna por miles de años: esto esperan encontrar en su polo sur

Hallazgo arqueológico histórico: qué hay en estos bloques

Un equipo internacional de especialistas ha logrado recuperar 22 bloques monumentales que habían permanecido sumergidos durante más de 1.600 años en el puerto oriental de Alejandría.

Cada pieza, con pesos que oscilan entre 70.000 y 80.000 kilos, formaba parte del acceso principal de la antigua construcción. En el hallazgo se identificaron dinteles, jambas, umbrales y losas pertenecientes a un complejo arquitectónico que combinaba técnicas griegas y egipcias.

Proyecto PHAROS: la reconstrucción digital de una maravilla perdida

Este descubrimiento se integra en el ambicioso proyecto internacional PHAROS, una iniciativa conjunta del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes. Su misión es escanear todos los fragmentos recuperados para crear un gemelo digital que permita visualizar cómo era esta impresionante maravilla del mundo antiguo.

Desde 1968 algunas ruinas eran visibles bajo el agua, pero fue en 1994 cuando el arqueólogo Jean-Yves Empereur documentó más de 3.300 objetos en la zona, entre ellos esfinges, obeliscos y colosales bloques de granito.

Hoy, gracias a tecnologías avanzadas de escaneo y modelado, es posible estudiar en detalle piezas de gran tamaño que antes resultaban inaccesibles.