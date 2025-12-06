Concesionario Autopistas del Caribe intervino puntos en mal estado entre Cartagena y Barranquilla

Autopistas del Caribe continúa ejecutando trabajos de mantenimiento en puntos estratégicos del corredor vial, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de movilidad y prevenir incidentes durante la temporada de alto flujo vehicular.

Durante la última semana se realizaron actividades como fresado en la variante Sabanalarga – Palmar de Varela, sello de fisuras en la vía La Cordialidad entre Cartagena y Baranoa, instalación de asfalto en Gambote, demarcación horizontal en Turbaco, y trabajos de recuperación de banca en este mismo sector.

Estas intervenciones, desarrolladas por el equipo técnico de la concesión, buscan mejorar la adherencia del pavimento, la visibilidad en la vía y la estabilidad de la infraestructura, elementos clave para la seguridad de los usuarios.