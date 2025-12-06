Casi 1 kilómetro de más vías nuevas en tres barrios de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena sigue transformando la ciudad con hechos y hoy puso al servicio de las comunidades cuatro nuevos tramos viales construidos recientemente en los barrios Manga, Ceballos y Blas de Lezo. Estas obras forman parte del plan de recuperación vial y consolidan avances que ya se sienten en la calidad de vida de cientos de familias cartageneras.

El alcalde Dumek Turbay lideró la entrega de cerca de un kilómetro de nuevas vías para la ciudad, en medio de una jornada llamada “Calletón Navideño”.

En total, los trabajos ejecutados suman casi un kilómetro (983 metros lineales), generaron 45 empleos directos y beneficiaron alrededor de 200 familias, impactando positivamente a más de 8.000 personas entre residentes y usuarios cotidianos de estas vías.

El Nuevo Dandy, en Manga

En el barrio Manga se terminó la pavimentación del callejón Nuevo Dandy, una obra largamente esperada que pone fin a décadas de intrusión de mareas que inundaban las calles 29 y 23A. Allí se intervinieron 252 metros lineales en concreto rígido, se renovaron todas las redes de acueducto y alcantarillado, se instalaron acometidas domiciliarias nuevas y se construyeron manjoles. Más de 2.000 personas que a diario se movilizan por este sector de Manga, así como 50 viviendas directamente afectadas, ya sienten la mejora real en movilidad y seguridad. La obra generó 10 empleos y tuvo una inversión superior a los $2.200 millones.

Néstor Alvis Martínez, presidente de Asomanga, celebró la llegada de la anhelada obra.

“Estoy muy complacido por este momento de felicidad que vivimos, hoy, en el barrio con la habilitación de estas dos calles, que durante mucho tiempo generaron un gran trauma, porque se inundaban. Solo queda dar las gracias y esperar que sigan llegando más obras. Como dice el alcalde: ni maqueta, ni carreta”, resaltó Alvis Martínez.

Blas de Lezo sigue mejorando

En Blas de Lezo, con una inversión de $847 millones se completó la construcción de la carrera 67A entre la calle 21 y la carrera 67, un tramo de 162 metros lineales que transforma el acceso para más de 40 familias. Allí se generaron 10 empleos, cuatro de ellos de mano de obra local, y se dio solución definitiva a problemas de deterioro, encharcamientos y barro que durante años afectaron a los habitantes del sector.

Estas cuatro obras suman 983 metros lineales de nuevas vías, casi 1 kilómetro, que transforman las condiciones de movilidad de más de 4.000 personas y ratifican la apuesta de este gobierno por una intervención vial seria, planificada y enfocada en la dignidad de la gente.

Wendy Margarita Cabrera Fajardo, residente del barrio Blas de Lezo, se refirió a la importancia de la obra.

“Hoy, estamos muy contentos de estar aquí, en esta inauguración, porque para nosotros esto representa un verdadero avance para todos. Nuestras casas se valorizan, la calle se ve mucho más linda y los niños ahora tienen más espacios donde jugar y montar bicicleta.

Por eso estamos muy felices de recibir esta bonita bendición”, dijo Cabrera.

Faylin Yireth Rodríguez Franco, Reina de la Independencia 2025, quien acompañó la jornada como líder de su comunidad, no ocultó su alegría.

“Los blasdelezanos nos encontramos muy felices por esta nueva calle que nos ha entregado el alcalde. Es una calle maravillosa, donde cada habitante de nuestra comunidad tiene el privilegio y la fortuna de recorrer un espacio digno”, resaltó Rodríguez.

En Ceballos, tras décadas de espera, hay 2 calles nuevas

En Ceballos se entregaron dos nuevas vías. La primera, la calle Primera de las Flores, con 395 metros lineales, beneficia directamente a 122 viviendas, es decir, más de 500 habitantes. La obra, que tuvo una inversión superior a los $2 mil millones, generó 15 empleos, siete de ellos provenientes de la misma comunidad.

La segunda intervención fue la calle Paraíso, con 174 metros lineales, que dignifican la calidad de vida de 30 familias y más de 1000 habitantes del sector, generando además más de 10 empleos, de los cuales tres fueron mano de obra del barrio. La inversión fue de 756 millones de pesos.

Ambas vías representan avances significativos y esperados en este importante barrio de la Localidad 3 de Cartagena.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, concluyó la primera jornada de ‘Calletón’ Navideña, en este 2025, destacando la importancia de más pavimento social que sigue transformando vidas.

“Cada calle terminada es un compromiso cumplido con las comunidades y una muestra del trabajo serio y constante que estamos haciendo para recuperar la movilidad de Cartagena. Hoy avanzamos con hechos, no con discursos, llevando dignidad a barrios que esperaron soluciones por décadas”, concluyó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Por su parte, Rafael Acosta, presidente de la JAC de Ceballos, destacó la histórica transformación que hoy vive la comunidad, tras la gestión del gobierno del alcalde Dumek Turbay.

“Ningún gobierno le había apostado a este barrio como lo ha hecho el alcalde Dumek. Hoy, se pavimentan la calle El Paraíso y la Primera de las Flores, vías históricas y de acceso principal que la comunidad llevaba décadas exigiendo. Tras muchas gestiones y puertas tocadas, por fin, llegó alguien con la voluntad política de hacerlo realidad”, dijo Acosta.

Y concluyó: “Estas obras generan desarrollo y dignidad para nuestra gente, conectan con el colegio Salim Bechara y representan un paso enorme no solo para los ceballeros, sino para toda la ciudad. Después de 128 años de historia, esta era una deuda histórica, y el alcalde la está saldando.”