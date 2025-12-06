Cartagena tiene el pesebre flotante más grande de Colombia

El fin del esperado conteo regresivo, en medio del cual miles de voces apostadas sobre la Plaza de la Aduana acompañaron en coro al alcalde Dumek Turbay y le gestora social Liliana Majana, antecedió el encendido oficial del alumbrado navideño de Cartagena: ¡El más hermoso de Colombia!

En simultáneo, en más de 50 puntos las tres localidades del Distrito, incluyendo su zona rural, cartageneros y visitantes disfrutaron del encendido multicolor que, en este 2025, destaca el pesebre flotante más imponente de Colombia, ubicado sobre una barcaza en la Bahía de Las Ánimas; sumado a calles, plazas, parques y bienes patrimoniales que también fueron cubiertos con el brillo de la Navidad en todo su esplendor.

El pesebre flotante más grande de Colombia, sobre una plataforma de 40 metros de ancho y 12 figuras de 6 metros de alto que incluyen a la Virgen, San José, el Niño Jesús, palmeras, los Reyes Magos y el portal de Belén, engalana la Bahía de Las Ánimas, congregando desde ya la presencia de miles de visitantes.

Como parte de la bienvenida a la Navidad desde la Plaza de la Aduana, con un show central acompañado por más de 150 artistas en escena, desde la coordinación del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC); también se destacó la presentación del Primer Coro Distrital de Cartagena de Indias, además de otras muestras musicales y artísticas.

El acalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, acompañado por la gestora social, Liliana Majana, su familia y representantes del gabinete distrital, dio la bienvenida oficial a la temporada de Navidad.

“Llegó la Navidad a Cartagena, la época más especial del año. Por eso la recibimos con alegría, esperanza y entusiasmo. Hoy estamos unidos para darle la bienvenida a momentos con un brillo especial que no se enciende solo en las luces de nuestras calles, plazas, parques y barrios, sino en el corazón de nuestra gente”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y resaltó: “Es ese brillo que aparece cuando decidimos no negarle nada a nuestra ciudad y cuando recordamos que seguimos aquí, juntos, seguros de que somos capaces de construir una Cartagena como Superciudad. Por eso este diciembre queremos invitar a vivir algo más que una celebración. Queremos que Cartagena viva una #Supernavidad”.

En sintonía a la emoción del evento, el mandatario de los cartageneros manifestó: “Anhelamos una Navidad donde el orgullo de ser cartageneros se note en cada rincón. Una Navidad que nos recuerde que esta ciudad es más fuerte cuando se une, cuando se cuida, cuando se piensa como una sola. Con unión, con alegría y con la certeza de que el futuro de esta ciudad lo construimos juntos. Donde lo mejor está por venir”.

Y destacó: “Aquí todos somos uno y pretendemos que siga siendo así. Por ello, vivamos una fiestas en paz, en sana convivencia, cuidando a los niños y jóvenes de la pólvora y comprometernos a fortalecer vínculos familiares, de amistad y vecinales; y no, en cambio: romperlos ¡Feliz Navidad para todos!”

Por su parte, la gestora social del Distrito, Liliana Majana, también envió un mensaje de unidad a los cartageneros, en medio del inicio oficial de la Navidad.

“Hoy, al encender el alumbrado navideño, recordamos algo que Cartagena sabe hacer muy bien: unirse. Cada luz representa la esperanza y la alegría de nuestras familias, y nos invita a vivir una Navidad en paz y con amor”, destacó Majana.

Y añadió: “Invito a cada cartagenero a disfrutar estos espacios con alegría, respeto y unión. La Navidad nos recuerda que lo valioso está en lo simple: compartir, ayudar y abrazar. Que estas luces iluminen nuestros hogares y nuestros corazones.”

Alumbrado navideño presente en toda Cartagena

Además de la Plaza de la Aduana, este viernes, 5 de diciembre, la Alcaldía Mayor de Cartagena también encendió la magia de la Navidad, de manera simultánea, en el barrio San Francisco, Villa Rosita, Bruselas, El Pozón, Bicentenario, Vía Perimetral, Blas de Lezo, Parque Flanagan, Parque Lineal de Crespo, Las Tenazas, Manga, Muelle de La Bodeguita, Parque Espíritu del Manglar, Camellón de los Mártires, Plaza Santo Domingo, Plaza de San Diego, Plaza Fernández Madrid, Plaza de La Trinidad y en Bayunca.

En este 2025, una vez más con el predominio del concepto de Navidad tradicional, el alumbrado navideño para cartageneros y visitantes destaca en sus plazas, parques y fachadas figuras volumétricas, techos de luces resplandecientes, pasacalles y elementos lumínicos en sus espacios más emblemáticos. Podrán apreciarse pesebres o nacimientos, campanas, guirnaldas, árboles navideños, ángeles, estrellas, arcos, regalos con lazos, esferas decorativas y bastoncillos, entre otras figuras alusivas a la época que marca el fin de año y la unión familiar.

Para los amantes del tradicional pesebre, los más grandes e imponentes podrán ser retratados, principalmente, en la Bahía de las Ánimas, con la presencia del Nacimiento Flotante; demás de los ubicados en Las Tenazas, Parque Lácides Segovia, en el barrio Manga; y en el Parque de Bicentenario, como parte del fervor propio de la época en torno al espacio que acogió la llegada del niño Jesús.

¿Dónde estarán los otros puntos del alumbrado navideño?

Tenga en cuenta que, además de los puntos donde se llevó a cabo el encendido navideño oficial, este viernes, 5 de diciembre, el alumbrado más hermoso de Colombia también estará presente en joyas patrimoniales como el Teatro Adolfo Mejía, Torre del Reloj, Plaza de los Coches y el Muelle de Los Pegasos.

Adicionalmente, retomando el concepto de mapping sobre sus imponentes fachadas, entre otros elementos decorativos, el alumbrado navideño también estará presente en la iglesia de San Pedro y de La Trinidad, en Getsemaní, entre otros templos del Centro Histórico. También en calles y avenidas como la Av. Santander, Av. Blas de Lezo, Calle Larga, Calle del Arsenal, Calle San Juan de Dios, Calle Santos de Piedra, Carrera Tercera, Calle Cochera del Hobo, Calle Don Sancho y La Sierpe. También se destacan el Puente Román, en Manga.

Con relación a las plazas y parques, sobresale el alumbrado, en lo que corresponde al Centro Histórico, de la Plazas de San Diego, San Pedro, Santo Domingo, Cervantes, Parque Centenario (con encendido el 12 de diciembre) y Fernández Madrid. En Manga, además del Lácides Segovia, también su parque lineal alrededor de la bahía.

Otros puntos serán el Monumento a Santander, Paseo Peatonal de Bocagrande, sumados a Olaya Herrera.

Finalmente, en cuanto a la zona rural, también podrán disfrutar del alumbrado navideño, Pontezuela, Bocachica, Pasacaballos y Bayunca.

En cifras

Cabe destacar que, como muestra de su consolidación como destino turístico, Cartagena espera en esta temporada — solo por vía aérea– más de 325.000 visitantes, por lo cual el imponente alumbrado navideño se convertirá en uno de sus principales atractivos.

Además, de acuerdo con proyecciones de Corpoturismo, en la temporada de cruceros 2025-2026, que para Cartagena comenzó el pasado 29 de septiembre y que terminará el 28 de junio de 2026, se esperan alrededor de 180 recaladas, con la llegada de 442.740 visitantes (pasajeros y tripulantes), siendo el periodo de Navidad y fin de año la más representativa para la ciudad.

Desde el Muelle de La Bodeguita se proyecta la movilización de 16,000 personas, en sunset y Noche Blanca, quienes podrán disfrutar del hermoso montaje, según se reportó desde Corpoturismo.

Una #SUPERNAVIDAD en toda Cartagena: El Pozón

Desde el barrio El Pozón, el Centro Cultural Las Pilanderas se llenó de magia y alegría con la celebración que reunió a 350 niños, niñas y adolescentes, acompañados por sus padres. Un espectáculo con personajes animados encendió la energía del público, haciendo que todos bailaran y vivieran una verdadera bienvenida a la Navidad.

El evento contó con la presentación del Coro Infantil y Juvenil Voces de Ángeles, bajo la dirección del maestro Juan Carlos Arnedo.

La actividad fue posible gracias al trabajo articulado del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, el Departamento Administrativo de Salud (Dadis) y la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, quienes unieron esfuerzos para regalar una tarde inolvidable a la comunidad.

Parque Espíritu del Manglar

El Parque Espíritu del Manglar vivió una noche llena de magia, alegría y unión con el esperado encendido del alumbrado navideño, un evento que reunió alrededor de 4.000 asistentes entre familias, niños, jóvenes y visitantes. La actividad estuvo a cargo de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico y dio inicio en un ambiente festivo con la presentación de un coro que acompañó musicalmente la espera del público.

En el teatrino del parque se desarrollaron el Show de Navidad, del estudio de danza Bailarte Cartagena, y el espectáculo “La Natilla de las Estrellas”, del grupo Rawad, presentaciones que emocionaron a grandes y pequeños, marcando oficialmente el inicio de la temporada decembrina en un ambiente de sana convivencia y alegría.

Villa Rosita

Desde el Parque La Iguana, en el barrio Villa Rosita, la comunidad vivió una jornada llena de alegría y esperanza durante la actividad organizada por la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), que por segundo año consecutivo se tomó el sector para compartir con 400 niños, niñas y adolescentes, acompañados por sus familias. Personajes animados, música y juegos iluminaron la mañana, creando un ambiente festivo que dio inicio a una temporada llena de unión y celebración.

El evento también destacó la presentación del talento local de Villa Rosita, donde niños y jóvenes demostraron sus habilidades artísticas, llenando de orgullo a toda la comunidad y convirtiéndose en los protagonistas de una tarde inolvidable.

Vía Perimetral

La Vía Perimetral se llenó de luz y alegría con la inauguración de las luces navideñas, un encuentro que reunió a más de 360 niños, niñas, adolescentes y sus familias para compartir una tarde mágica y en unión. Entre personajes animados, recreación, música y actividades infantiles, la comunidad disfrutó un espacio pensado para brindar bienestar, unión y un inicio de Navidad lleno de esperanza. El encendido estuvo acompañado por espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminó el cielo y marcó el comienzo de esta temporada de encuentros y celebraciones en los barrios.

Este evento fue posible gracias al trabajo coordinado por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y el Instituto Distrital de Acción Comunal, que unieron esfuerzos para ofrecer a la comunidad un espacio digno, recreativo y lleno de sentido.

Las Tenazas

Con la participación de más de 300 niños y niñas, así como decenas de familias provenientes de distintos barrios de la ciudad, en el sector de Las Tenazas se encendió oficialmente la Súper Navidad. La Dirección de Control Urbano, la Escuela de Gobierno, el Fondo de Pensiones y la Escuela Taller dieron inicio a esta temporada decembrina con un show musical, presentaciones en vivo y actividades de pintucaritas que llenaron de magia y diversión a personas de todas las edades.

La jornada estuvo llena de alegría, color y momentos de integración ciudadana, consolidándose como un espacio para compartir y vivir el espíritu navideño en uno de los puntos más emblemáticos de Cartagena.

En San Francisco

El Cuerpo de Bomberos, desde el parque del barrio San Francisco, compartió una jornada llena de alegría, unión y espíritu navideño con la comunidad.

La jornada incluyó una variada agenda cultural y recreativa, en la que se destacó la presentación del grupo infantil Talitha Qum, de la Arquidiócesis de Cartagena, y un show de magia a cargo del Mago Adox. Además, se destacó el baile especial “Navidad con Valores”, presentado por los niños del programa Bomberitos Comunitarios del barrio 7 de Agosto.

Crespo y Bocagrande

Desde los barrios Crespo y Bocagrande, los parques Lineal y Flanagan se llenaron de magia y alegría con una celebración que reunió a niños, niñas y familias de ambos sectores.

En el parque Lineal de Crespo, la jornada ofreció estaciones recreativas, estación de pintucaritas, show de Papá Noel, presentación de niños bailarines de salsa, brinca brinca y un pesebre en vivo. Además, las luces, las estructuras y las figuras navideñas se convirtieron en el principal atractivo, permitiendo que muchas familias capturaran hermosos recuerdos y disfrutaran de una noche especial.

Por su parte, el parque Flanagan, en Bocagrande, contó con estaciones recreativas, estación de pintucaritas, un coro navideño y un show de muñecos de Navidad, que llenaron de color y encanto la tarde. Estas actividades fueron desarrolladas por el IDER, consolidando ambos escenarios como espacios seguros y festivos para que las familias compartieran la esencia de la temporada y vivieran una experiencia inolvidable.

Bicentenario

Desde el Parque Bicentenario, se encendió la Navidad, un evento liderado por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y Edurbe, dando inicio a una época llena de luz, unión y espíritu navideño.

La jornada reunió a los niños y niñas del barrio y de sectores aledaños, quienes disfrutaron de la presentación de la Orquesta de la Policía Nacional, que interpretó villancicos y música propia de esta temporada tan especial.

La noche también estuvo llena de alegría, con personajes infantiles, pintucaritas, cine al parque y un espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminó el cielo y llenó de emoción a todas las familias.

Manga

Desde el tradicional parque Lácides Segovia, en el barrio Manga, se vivió la alegría propia de la Navidad con el encendido oficial de las luces decembrinas. Gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda y el Colegio Altair, este emblemático espacio fue transformado en un escenario mágico que reunió a niños, jóvenes y adultos en torno a la unión, la paz y la fraternidad.

La iniciativa, que busca fortalecer los lazos comunitarios y promover la apropiación de los espacios públicos, permitió que las familias disfrutaran de una velada especial marcada por el espíritu navideño y la celebración colectiva.

Mercado de Santa Rita

El encendido de las luces de Navidad en el mercado de Santa Rita, liderado por la Secretaría General, reunió a comerciantes, usuarios y residentes de los barrios aledaños en una jornada que se convirtió en un espectáculo para la comunidad.

La plaza se iluminó con una instalación multicolor que cambió la dinámica habitual del mercado por una festiva, marcando el inicio oficial de la temporada navideña en este sector de Cartagena.

Un show de juegos pirotécnicos y las voces del coro de la fundación Niños y Jóvenes Talentosos protagonizaron el acto central de esta actividad que hizo parte del encendido simultáneo que hubo en diferentes puntos de la ciudad para recibir la época más linda del año. Cerca de 200 personas se reunieron en este mercado tradicional para integrarse alrededor de esta celebración.

Una Navidad náutica con el pesebre flotante más grande de Colombia

El muelle de La Bodeguita, epicentro del turismo náutico en Cartagena, se engalana con 5 macrofiguras con motivos navideños.

De igual forma, la Bahía de Las Ánimas se iluminó con el pesebre flotante más grande de Colombia.

El encendido estuvo a cargo de Corpoturismo y Distriseguridad y contó con la participación de la Orquesta de la Escuela Naval de Cadetes y varios grupos artísticos y culturales. El pesebre flotante fue bendecido por el padre Julio César Muñoz, delegado para la pastoral turística.