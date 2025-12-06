Bioger prolonga sus jornadas de limpieza en el corazón de Cartagena

Se cumplen tres días consecutivos desde que el equipo de Bioger S.A. E.S.P. inició una amplia jornada de limpieza profunda en los principales espacios del Centro Histórico de Cartagena, un apoyo directo para que la ciudad siga brillando en plena temporada decembrina.

Hasta ahora, han sido intervenidos el Camellón de los Mártires, el Muelle de los Pegasos, el sendero del Parque Centenario, la Plazoleta del Banco Popular, la Plaza de la Aduana, la plaza aledaña a la Torre del Reloj, la Plaza de los Coches, la Plaza San Pedro Claver, la Plaza San Pedro, la Plaza de la Trinidad y la Plazoleta del Joe, lugares emblemáticos y de alta afluencia turística.

Las labores incluyen el uso de hidrolavadoras industriales, equipos especializados y personal técnico que opera en horarios estratégicos para evitar congestiones y garantizar que residentes y visitantes disfruten de un entorno más ordenado y atractivo.

“Realizaremos estas jornadas con hidrolavadoras y otros equipos para que la ciudad siga brillando”, señaló un vocero de Bioger, compañía de servicios públicos con presencia en más de 45 municipios del país.

Bioger continuará estas intervenciones durante toda la temporada, reafirmando su compromiso con la conservación, limpieza y belleza del corazón patrimonial de Cartagena. La empresa, encargada además de la disposición final de residuos de la ciudad, realiza este apoyo por sentido de pertenencia y como aporte al fortalecimiento de la imagen de la Heroica en estas fechas especiales.