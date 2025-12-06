Ataque frente a la cárcel de Cúcuta dejó a guardián del Inpec herido

Cúcuta.

Un violento ataque registrado en la tarde de este viernes frente a la cárcel Modelo de Cúcuta dejó a un funcionario del Inpec herido, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El caso ocurrió a las 3:45 p. m., en la avenida 7 del barrio El Salado, en inmediaciones del centro penitenciario, cuando un privado de la libertad que había obtenido libertad condicional era conducido hacia la salida del establecimiento.

En ese momento, hombres armados llegaron al sector y abrieron fuego, presuntamente con la intención de atentar contra el exrecluso.

En medio de la balacera, el dragoneante Óscar Rodríguez Gonzáles, quien cumplía labores de acompañamiento, resultó herido.

El funcionario recibió un impacto de arma de fuego en la pierna derecha, a la altura de la canilla. La lesión no reviste gravedad, según el reporte preliminar.

Rodríguez fue trasladado de inmediato a la Clínica Medical Duarte, donde recibió atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer quiénes participaron en el ataque y confirmar si el objetivo era el exrecluso que acababa de salir en libertad.

El área fue acordonada mientras se recopilaban evidencias y se revisaban cámaras de seguridad del sector.