Arsenal cede terreno en la Premier League: Tabla de posiciones tras su derrota con el Aston Villa

Matty Cash festeja el primer gol del partido ante el Arsenal. (Photo by Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images) / Simon Stacpoole/Offside

La jornada 15 de la Premier League comenzó con un partidazo, Aston Villa, parcialmente segundo de la tabla, recibió al líder, el Arsenal de Mikel Arteta. El juego en el estadio Villa Park terminó 2-1 para los de casa.

Los locales se adelantaron en el marcador a los 36 minutos por medio de Matty Cash; el empate para los londinenses lo consiguió el belga Leandro Trossard a los 52 minutos.

Durante la segunda parte fueron Los Gunners los que arremetieron en campo contrario; no obstante, el portero argentino Emiliano Martínez fue la gran figura, manteniendo la igualdad en el encuentro con grandes intervenciones.

Cuando el empate parecía un hecho, apareció en el último minuto el argentino Emiliano Buendía, para recibir una pelota al interior del área y vencer al español David Raya, decretando el 2-1 definitivo a los 90+4 minutos.

Otros juegos claves por la fecha 15

Por la fecha 15 de la Premier League buscarán recortarle diferencia al Arsenal varios equipos. El Manchester City, segundo con 28 unidades, podría ponerse a solo dos de los londinenses, estará recibiendo este sábado en su estadio al Sunderland, uno de los equipos revelaciones del campeonato.

Chelsea también podría acercarse, aunque los Blues se encuentran más distanciados en la tabla. También este sábado estará visitando al Bournemouth

Tabla de posiciones de la Premier League