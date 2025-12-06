Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante alcanzan la cumbre del Monte Vinson en la Antártida

Las montañistas colombianas Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante alcanzaron la cumbre del Monte Vinson, el punto más alto de la Antártida. La expedición se completó en siete días, un logro destacado ya que, según contaron ellas mismas, normalmente suele tomar alrededor de 12 días. Este triunfo marca un avance en su camino hacia el desafío de las Siete Cumbres.

“Fue increíble estar allí. Nos tocó mirarnos, parar, abrazarnos y contener las lágrimas para poder alzar la banderita de Colombia y de los aliados. Fue un momento muy bonito”, contaron en medio del programa.

Tras su objetivo cumplido, Ana María y Ana Isabel regresan a sus ciudades de origen, Medellín y Manizales, con la satisfacción de haber cumplido un nuevo objetivo y de haber dejado en alto el nombre de Colombia.

Su proyecto de montañismo continúa, juntas planean nuevos ascensos y avanzan en la meta de completar las Siete Cumbres, además de otros desafíos que ya hacen parte de su ruta hacia el montañismo internacional.