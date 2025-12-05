¡Vuelve a bajar! Federación Nacional de Cafeteros estableció el precio del café HOY, 5 de diciembre

La Federación Nacional de Cafeteros establece la tarifa para la carga de café, para poder realizar esa tarea, es necesario que tenga como base el cierre que tenga la Bolsa de Nueva York durante el día. Es así que, según el informe que publican diariamente sobre el precio interno del café, allí se estableció que para este 5 de diciembre, su valor es de 2,897,000 COP. Esto representa una leve baja, puesto que el día de ayer, 4 de diciembre, se cotizó sobre los $2.910.000 COP.

Asimismo, el precio de la pasilla de café, se mantiene sobre los 10.000 Kg/COP, un valor que no se ha actualizado desde hace varios meses por la federación en ninguno de los informes publicados.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que en la actualidad, según lo informado por el gerente de la federación, la producción no ha sido la misma, que la que se presentó en el 2024, esto lo mostró en un gráfico publicado en su cuenta de X.

Precio del café en dólares

En estos últimos meses, ha bajado el precio del dóla, llegando a cotizarse por debajo de los $3.800 pesos, una tasa que no se veía desde hace mucho tiempo. Con base en ello, Investing es una plataforma web que se dedica a presentar indicadores económicos en tiempo real, ya sea de insumos y productos. Teniendo en cuenta la información presentada,HOY, 5 diciembre, el precio del café en dólares, es de 374,30 USD, es decir que tuvo una tendencia a la baja del 1,63%, un aproximado de 6,20 USD.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia para este 5 de diciembre

La Federación Nacional de Cafeteros, ha establecido en su informe diario que el precio del café en las principales ciudades del país, es así que, para este viernes, 5 de diciembre, el precio se estableció de la siguiente manera:

Armenia: Carga 2,897,500 – Kilo 23,180 – Arroba 289,750

Bogotá: Carga 2,896,250 – Kilo 23,170 – Arroba 289,625

Bucaramanga: Carga 2,895,875 – Kilo 23,167 – Arroba 289,588

Buga: Carga 2,898,250 – Kilo 23,186 – Arroba 289,825

Chinchiná: Carga 2,897,375 – Kilo 23,179 – Arroba 289,738

Cúcuta: Carga 2,895,375 – Kilo 23,163 – Arroba 289,538

Ibagué: Carga 2,896,625 – Kilo 23,173 – Arroba 289,663

Manizales: Carga 2,897,375 – Kilo 23,179 – Arroba 289,738

Medellín: Carga 2,896,625 – Kilo 23,173 – Arroba 289,663

Neiva: Carga 2,895,750 – Kilo 23,166 – Arroba 289,575

Pamplona: Carga 2,895,500 – Kilo 23,164 – Arroba 289,550

Pasto: Carga 2,895,500 – Kilo 23,164 – Arroba 289,550

Pereira: Carga 2,897,375 – Kilo 23,179 – Arroba 289,738

Popayán: Carga 2,897,625 – Kilo 23,181 – Arroba 289,763

Santa Marta: Carga 2,899,125 – Kilo 23,193 – Arroba 289,913

Valledupar: Carga 2,896,750 – Kilo 23,174 – Arroba 289,675

