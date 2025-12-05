Tres trabajos de periodistas de Prisa Media, nominados al Premio Alfonso Bonilla Aragón
Los reportajes destacados pertenecen a periodistas de Caracol Radio y W Radio, y abordan temas de memoria, infancia, transformación social y deporte.
Tres producciones periodísticas de Prisa Media fueron seleccionadas como nominadas en el Concurso de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón, uno de los reconocimientos más importantes del suroccidente colombiano.
La música como oportunidad de vida
El reportaje “Con acordes y melodías se escriben las historias de esperanza en la Fundación Notas de Paz”, que incluye el video “¿La música transforma vidas?”, fue nominado por mostrar cómo niños y adolescentes de comunas vulnerables encuentran en la música clásica una alternativa para alejarse de los entornos marcados por la violencia.
Más de 150 estudiantes hacen parte de la Fundación Notas de Paz, donde la disciplina, el acompañamiento y la formación musical se convierten en herramientas para la construcción de proyecto de vida.
El trabajo, realizado por Andrea Mesa, periodista de Caracol Radio, resalta cómo la fundación no solo forma músicos, sino también ciudadanos con nuevas perspectivas frente a su futuro.
La memoria del América de Cali que no se extingue
El segundo trabajo nominado es “Aquel 19: El recuerdo de la primera estrella del América de Cali sigue intacto”, de Érika Rebolledo, periodista de W Radio.
La crónica recoge el emotivo reencuentro de los jugadores que conquistaron el primer título del club el 19 de diciembre de 1979, una fecha que marcó el inicio de la época dorada del equipo escarlata.
Décadas después, las figuras regresaron a su antigua sede de concentración en Candelaria para revivir la hazaña y compartir memorias que siguen vigentes para el hincha americano.
Infancia en riesgo: la lucha de Cali por proteger a sus menores
El tercer nominado es “Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores”, una serie periodística de cinco capítulos del periodista Mairon Benavides, de Caracol Radio.
La investigación expone, a partir de testimonios reales, voces expertas y fuentes institucionales, cómo factores como la pobreza, el abandono familiar, la deserción escolar y la falta de oportunidades se convierten en brechas que grupos criminales aprovechan para atraer y reclutar menores.
El trabajo también revela que estas estructuras están utilizando redes sociales y escenarios deportivos como nuevas rutas para la captación de jóvenes.
Apuesta por el periodismo social
Los tres trabajos reflejan la apuesta de Prisa Media por un periodismo que aborda problemáticas sociales, memoria colectiva e historias de transformación.
Las nominaciones reconocen no solo la calidad narrativa de los periodistas, sino su aporte a la comprensión de realidades que atraviesan a Cali y al Valle del Cauca.