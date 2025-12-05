Tecnología para el control fiscal, la estrategia de la Contraloría para recuperar recursos públicos

Campo Elías Vega Rocha, contralor delegado para la Participación Ciudadana contó en el evento de rendición de cuentas 2025 para la estrategia Salvando Obras, las estrategias que le han permitido al organismo apostar por el uso de nuevas herramientas tecnológicas para acercarse a la ciudadanía y recibir de manera más efectiva sus denuncias en torno a irregularidades en la ejecución de proyectos financiados con el erario público.

La iniciativa de control participativo, detalló Vega Rocha, incluye inteligencia artificial y líneas de registro de PQRS 24 horas.

Acá la entrevista completa: