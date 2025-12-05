“Salvando Obras permite recuperar proyectos abandonados para la gente”: Carlos Mario Zuluaga

El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga explicó que el programa permite identificar en tiempo real obras abandonadas y puedan dejar de ser “cementerios de concreto” | Foto: Caracol Radio

En la rendición de cuentas de la estrategia Salvando Obras de la Contraloría, organizada por Prisa Media, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga explicó que el programa permite identificar en tiempo real obras abandonadas y acompañar su reactivación para que estos proyectos puedan dejar de ser “cementerios de concreto” y convertirse en espacios funcionales para la comunidad.

También señaló que esta labor ha permitido que parques, escuelas, hospitales, acueductos y sistemas de alcantarillado estén hoy al servicio de niños, familias y comunidades enteras. Estos resultados, concluyó, contribuyen a recuperar la confianza en el Estado, en la contratación pública y en el trabajo de la Contraloría General.

Aquí la entrevista completa: