“Salvando Obras permite recuperar proyectos abandonados para la gente”: Carlos Mario Zuluaga
El vicecontralor aseguró que esta estrategia impulsa la ejecución de infraestructura clave en todo el país. Además, fortalece la confianza ciudadana en la gestión pública y en el control fiscal.
En la rendición de cuentas de la estrategia Salvando Obras de la Contraloría, organizada por Prisa Media, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga explicó que el programa permite identificar en tiempo real obras abandonadas y acompañar su reactivación para que estos proyectos puedan dejar de ser “cementerios de concreto” y convertirse en espacios funcionales para la comunidad.
También señaló que esta labor ha permitido que parques, escuelas, hospitales, acueductos y sistemas de alcantarillado estén hoy al servicio de niños, familias y comunidades enteras. Estos resultados, concluyó, contribuyen a recuperar la confianza en el Estado, en la contratación pública y en el trabajo de la Contraloría General.
Aquí la entrevista completa: