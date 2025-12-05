Operativo en Nariño, Antioquia: Ejército encuentra munición de Indumil en zona de combates

Tropas del GAULA Militar de Oriente de la Cuarta Brigada del Ejército se enfrentaron a un grupo de delincuencia organizada autodenominado “El Clan de Oriente”, quienes por órdenes de Carlos Alberto Herrera, alias Camilo, capturado en 2023 y actualmente detenido en la cárcel de la Dorada Caldas, habrían generado una alianza con el frente 36 de las Disidencias Farc al mando de alias Calarcá, para expandir su presencia en el Oriente Antioqueño.

Durante este enfrentamiento resultaron abatidos cinco integrantes de esta estructura, dentro de los que se destaca alias Rigo o Farley, un sicario y extorsionista que además estaría implicado en el asesinato de un menor de 13 años ocurrido el pasado mes de octubre de 2025, y por quien la Gobernación de Antioquia ofreció hasta 500 millones de pesos por información sobre el paradero de los responsables.

Además de los abatidos, se logró la incautación de dos Fusiles, dos escopetas, una pistola 9mm, un dron, abundante material de guerra, explosivos e información relevante para la inteligencia militar.

Dentro de ese material incautado se evidencia una caja blanca con la leyenda IMDUMIL, (Industria Militar Colombiana), empresa que destacada en los últimos días a propósito de alias Calarcá. La caja contiene en su interior 50 cartuchos calibre 9mm en un estado aparentemente conservado que indicaría que es un material recientemente salido de la fábrica.

Nacen los siguientes interrogantes:

¿Cómo termina un grupo de delincuencia organizada aliado con una estructura disidente que actualmente adelanta conversaciones con el gobierno?

¿Por qué una persona que se encuentra detenida desde el 2023 en un centro penitenciario coordina acciones delictivas desde una cárcel sin restricción alguna?

¿Qué intereses pueden mover a estos grupos a continuar generando zozobra y temor en una región que ha sido tan golpeada por la violencia como lo es el oriente Antioqueño?