Llamado a los alcaldes para controlar uso de la pólvora

Cúcuta

La primera fiesta de la navidad, el día de las velitas genera en las autoridades un compromiso de enfocar sus esfuerzos para evitar que en esta celebración se presenten niños quemados.

El secretario de seguridad ciudadana George Quintero dijo a Caracol Radio que “hemos hecho el trabajo coordinado desde la Gobernación de Norte de Santander para invitar a los alcaldes a liderar las acciones de prevención que sean necesarias en sus municipios”.

“Estamos alistando medidas de recomendación para lograr avanzar en una plan de atención que permita garantizar la seguridad ciudadana y evitar hechos lamentables en esta época”.

Preciso el funcionario que en aras de trabajar con el área metropolitana de Cúcuta también se le ha extendido a los mandatarios de esta zona la invitación para controlar el orden público.

Se esta a la expectativa por conocer las decisiones adoptadas por los alcaldes metropolitanos para mantener el orden y la seguridad en sus municipios.