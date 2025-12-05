Horóscopo del Profesor Salomón del día 5 de diciembre: hoy debe bañarse con un vino espumoso

Las personas que nacieron en la fecha de hoy, día 5, se caracterizan por siempre tener los pies en la tierra y ser muy realistas, por tener grandes conexiones con las demás personas. Este nuevo año lo comienzan con una Luna extraordinaria y deben aprovechar para realizar las peticiones y solicitudes que quiera para el próximo año.

El color del día es el verde, el número, el 4077, la recomendación, decorar su hogar con algo navideño, para que no se pierda la emoción y la ilusión, y la fruta, es la uva.

Horóscopo del profesor Salomón para este 5 de diciembre de 2025

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Para el signo cáncer, el tarot le predice una bendición divina, esto significa que los proyectos que tenga en mente y algunas situaciones por resolver, tendrán una solución a su favor antes de que termine el año. Por otro lado, para algunas personas de este signo, el amor estará tocando las puertas de su corazón.

Número del día: 4097.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para este signo, la plata estará llegando en cantidad más que suficiente, además, en su trabajo puede que tenga un ascenso, que le dará mucha más estabilidad a su vida. En el caso de quienes no tienen un trabajo en el momento, les llegará una muy buena oportunidad que deben aprovechar.

Número del día: 8856.

Recomendación: El kit del trabajo.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Las personas del signo piscis deben tener mucho cuidado con su salud, recuerde realizarse chequeos médicos periódicamente y no descuidar, pues tenga en cuenta que el cuerpo le está avisando cuando algo no funciona como debería. Por otro lado, durante las fiestas de fin de año tendrá mucha tranquilidad, así que no debe dejarse alterar por nada ni por nadie.

Número del día: 1350.

Recomendación: El aceite de Santa Marta.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las personas tauro, finalizarán este año con mucha estabilidad, solucionarán inconvenientes que tenían desde hace tiempo y su vida estará llena de esperanza y fortaleza. Esto, también se transmitirá al inicio del siguiente año.

Número del día: 9055.

Recomendación: El kit de suerte rápida.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Las personas de este signo, verán como a su vida estarán llegando muchas cosas buenas, además, antes de finalizar el año cerrarán dos negocios que serán muy buenos, que le traerán muchas oportunidades y bendiciones en el 2026. Por otro lado, algunas personas de este signo tendrán la oportunidad de viajar al extranjero, y será un viaje que traerá consigo grandes beneficios.

Número del día: 6834.

Recomendación: El dólar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas de este signo, deben tener mucho cuidado con los enemigos, pues hay personas que pueden estar intentando hacerle daño. Antes de finalizar el año, tendrá algo importante relacionado con una compra, que puede estar relacionado con una casa o una vivienda y que saldrá adelante pronto.

Número del día: 5086.

Recomendación: El rompe hechizos.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para las personas de signo aries, vendrán las cosas que serán de gran importancia para el siguiente año, sin embargo, el profesor Salomón predice que tendrá grandes bendiciones y antes de que finalice este año, hará cosas por la que su 2026 será muy exitoso.

Número del día: 3860.

Recomendación: El incienso de fortuna.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas nacidas bajo este signo, deben tener mucho cuidado, pues hay personas negativas que no quieren permitir que usted surja. Por otro lado, vendrán cosas muy importantes, pero debe cuidarse mucho, para que la estabilidad que está por venir, no pueda ser interrumpida por nadie

Número del día: 4972.

Recomen dación: El muñeco del año viejo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las personas nacidas en este signo, tendrán mucho trabajo y actividad por lo que resta del año, sin embargo, podrán sacarlo adelante con mucha facilidad. Además, según el profesor Salomón, tendrá mucha suerte con los juegos de azar, por lo que tiene una oportunidad de ganar un dinero muy importante.

Número del día: 2136.

Recomendación: Las gotas milagrosas de Santa Martha.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para las personas nacidas bajo el signo géminis, tendrán mucha abundancia en estos últimos días del año, pues luego de mercurio retrógrado, le abrieron muchas oportunidades que le estarán dando grandes frutos, por esto, debe pedirle mucho a su ángel de la prosperidad, tanto material como espiritualidad. Pero sin duda, vendrán cosas de gran importancia antes de cerrar el año.

Número del día: 9315.

Recomendación: El reventador.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las personas libra, tendrán muchos proyectos antes de que finalicen el año, y que le traerán cambios y renovación a su vida. Por otro lado, estará firmando unos documentos que ha estado esperando que salgan hace mucho tiempo, y que traerán consigo mucha prosperidad.

Número del día: 1733.

Recomendación: El velón abre caminos.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Las personas del signo acuario, deben tener mucha paciencia y no desesperarse si las cosas no salen como le gustaría, pues la paciencia es de gran importancia para poder fortalecer las cosas que quiere en su vida. Por otro lado, tendrá un viaje al que debe ir, pues allí podrá encontrar cosas importantes que le ayuden a solucionar diferentes aspectos de su vida.

Número del día: 0344.

Recomendación: El velón abre caminos.

