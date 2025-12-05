Hermana y madre de Falcao fueron víctimas de un intento de atraco en Bogotá: esto se sabe // Caracol Radio

La hermana y mamá del futbolista colombiano, Radamel Falcao García, vivieron momentos de pánico en la vía Chía-Bogotá.

Michelle García relató en sus redes sociales cómo casi fueron víctimas de un violento hurto, cuando estaban en una vía principal en horas de la tarde.

“Yo en eso soy una persona muy analítica que está revisando los alrededores siempre. Y vi un señor que estaba como en la avenida esperando un bus, pero muy sobre la avenida”, relató Michelle.

Michelle está con su madre en el carro y habían parado un momento. En ese instante, pasó una moto y el señor sacó una pistola. Tanto Michelle como su madre se asustaron, “ y yo oh my god, Cristo Jesús bendito, acá fue”.

El hombre les apunta con la pistola y Michelle acelera el carro que estaban manejando para atropellar al presunto ladrón. Al lado también venía una moto con intenciones de hacer lo mismo. “Entonces el man como que se retrocede y pudo escapar”, agregó.

Este hecho se presenta días después del asesinato de Jean Claude Bossard, el hombre de 29 que fue asesinado en un intento de atraco en el norte de Bogotá.

Esto ha prendido las alarmas sobre la situación de inseguridad que vive la capital del país.