Golpe al ELN y las disidencias armadas en Norte de Santander

Operación del Ejército Nacional contra el Eln y las disidencias armadas en el Catatumbo / Foto Archivo

Cúcuta

Soldados del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, capturaron a siete de sus integrantes y la incautación de material de guerra y material para la fabricación de artefactos explosivos.

Una operación desarrollada en área urbana de Ocaña, el Gaula Militar Norte de Santander, en diligencia de allanamiento capturó a cinco integrantes del grupo armado organizado residual estructura 33, por el delito extorsión y concierto para delinquir.

Estos sujetos estarían comprometidos con amenazas y el cobro de dinero producto de extorsiones al servicio de la autodenominada compañía Negro Acacio, que tenía intimidados a comerciantes y población en general.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que realizó su proceso de judicialización.

En el municipio de Chitagá, tropas del Batallón de Infantería N.° 13, del Ejército Nacional, neutralizaron las pretensiones terroristas del ELN, con la captura en flagrancia de dos integrantes del Frente Efraín Pabón Pabón, alias “Trampero”, explosivista que, junto a alias “Gregori”, recolectaba información con la intención de cometer atentados terroristas contra la Fuerza Pública que brinda seguridad en esta área del departamento.

En la operación se incautaron dos detonadores, dos cuadros de pentolita, un cordón detonante, una barra de indugel, una mecha de seguridad, asimismo tres celulares y una moto; este material y los capturados quedaron a disposición de la autoridad.