Girardot brillará este 7 de diciembre en su segundo ‘Festival Artístico y Cultural de Faroles’

“Brilla Girardot, ilumina la tradición“ es un festival artístico y cultural, liderado por la alcaldía del municipio, con el fin de fortalecer la identidad cultural, exaltando las tradiciones decembrinas.

El evento contará con un recorrido de faroles elaborados por la comunidad, los cuales iluminarán la ciudad durante la tradicional noche de ‘velitas‘. Asimismo, se realizará el alumbrado navideño y contará con la participación de la comunidad y turistas.

“Este es el segundo año que se realiza, es un evento que nos permite traer turismo, generar dinámicas económicas y le hace bien a Girardot. También, nos permite seguir consolidándonos como ciudad turística del departamento“, dijo el alcalde de Girardot, Salomón Said Arias.

¿Cuál es la programación de este festival?

5:00 p.m. – 5:20 p.m : Actos protocolarios y presentación de la Banda Musical y de Marcha Ciudad de Girardot.

5:20 p.m. – 5:25 p.m : Presentación del grupo vocal "Coral Municipio de Ricaurte".

5:25 p.m. – 5:40 p.m: Lectura de fragmentos de los cuentos participantes en el Concurso de Cuentos Girardot 2025.

5:40 p.m. – 6:00 p.m: Premiación de los ganadores del Concurso de Cuentos Girardot 2025.

6:00 p.m. – 6:30 p.m: Encendido de faroles ubicados en la carrera 10, desde el punto de Jumbo hasta el Teatro Cultural y presentación de la Escuela de Música de la Casa de la Cultura de Girardot.

6:30 p.m. – 6:50 p.m : Presentación del Grupo de Música de la Casa de la Cultura

6:50 p.m. – 6:55 p.m: Presentación de compositores – Liliana Estrella, homenaje a Girardot

6:55 p.m. – 7:15 p.m: Presentación categoría juvenil – Festival de la Canción Girardot 2025

7:15 p.m. – 7:35 p.m: Presentación categoría mayores – Festival de la Canción Girardot 2025

7:35 p.m. – 8:00 p.m : Presentación del Grupo de Danzas de la Casa de la Cultura

8:00 p.m. – 8:10 p.m: Presentación del grupo vocal "Coro Esperanza"

8:10 p.m. – 8:25 p.m : Premiación del Festival de la Canción Girardot 2025

8:30 p.m. – 8:50 p.m: Show navideño "El Grinch se robó la Navidad"

9:00 p.m. – 10:00 p.m: Presentación de agrupación de música tropical y cierre del evento

Finalmente, la Administración Municipal invita a los girardoteños y visitantes a disfrutar de esta noche de tradición, luz y cultura, que resalta el valor de sus costumbres y proyecta a Girardot (Cundinamarca), como un referente en la preservación de las celebraciones navideñas.