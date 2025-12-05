En Cartagena internas de la Cárcel Distrital de Mujeres recibieron título de bachiller

La Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena vivió una jornada memorable con la ceremonia de graduación de 10 reclusas en distintos niveles académicos. El eje central del acto fue el gran logro de tres de ellas, quienes en medio del grupo de estudiantes, recibieron su diploma de bachiller.

El título de bachiller fue posible tras culminar un riguroso proceso educativo que incluyó la presentación de las Pruebas Icfes, realizadas por primera vez en las mismas instalaciones del establecimiento carcelario.

Las diez mujeres, no solo las tres nuevas bachilleres, recibieron su reconocimiento con todos los honores, incluyendo su toga y birrete.

La ceremonia culminó con una histórica y grata sorpresa: la entrega de becas universitarias completas por parte de la Secretaría de Educación Distrital, como respaldo a un camino profesional a estas tres mujeres que se han esforzado por culminar sus estudios de secundaria, pese a las adversidades.

La educación, motor de resocialización y oportunidades

Este evento es un testimonio vivo del modelo de gestión del establecimiento carcelario, cuyo trabajo está firmemente enfocado en la resocialización, la transformación social, la reactivación económica y la reincidencia cero.

La obtención del título de bachillerato y el éxito en las Pruebas Icfes no es solo un logro académico, sino un salto vital hacia la inclusión y la libertad futura.

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez, destacó el compromiso de llevar la educación superior gratuita, en 2026, un respaldo directo al futuro profesional de estas mujeres.

“La llegada de la educación superior, sumada a la culminación del Bachillerato y las Pruebas Icfes, es el testimonio más claro de que la educación no conoce barreras. La Alcaldía de Cartagena les da las herramientas para ser profesionales y líderes de cambio, demostrando que la sociedad está lista para ofrecer una segunda oportunidad. Su esfuerzo en el Icfes ya les abrió la puerta; la universidad es el inicio de la carrera”, afirmó el secretario de Educación, Alberto Martínez.

Por su parte, el director de la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena, Enrique Mercado Marriaga, se refirió al evento, con gran emoción, resaltando la profunda gratificación de esta labor.

“Para mí, es muy gratificante ser testigo de la transformación de historias de vida. Una de las chicas que se gradúa ingresó a la cárcel sin saber leer ni escribir, y hoy, con gran alegría, puedo decir que es una letrada, apasionada por la lectura y está lista para dar su siguiente paso en la educación. Además, es un honor tener por primera vez en la historia de la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena la oportunidad traer la educación superior, para convertir en profesionales a chicas que han sido privadas de la libertad por distintas adversidades, demostrando que tus errores del pasado no deben definir tu futuro. Este es un hito histórico, cargado de mucha esperanza“.

La Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena, extiende un profundo agradecimiento a la Alcaldía Mayor de Cartagena, encabezada por el alcalde Dumek Turbay Paz, quien desde el inicio de su gestión impulsa firmemente la educación como un pilar innegociable de la transformación social y de la oportunidad para todos los ciudadanos.

Con el diploma de Bachiller en sus manos y universidad para sus proyectos de vida, estas mujeres demuestran que el conocimiento es la herramienta más poderosa para reescribir su destino.