Doce días de protesta en Cúcuta por incumplimientos en la Nueva EPS. / Foto: Ana María Rueda.

Cúcuta.

Las más de 200 madres que integran la cohorte de discapacidad completan doce días de protesta en cuatro sedes de la Nueva EPS en Norte de Santander.

Según Nidia Moreno, vocera del grupo, aunque ya se han adelantado cuatro mesas de trabajo, aún no hay soluciones para todos los prestadores ni para la totalidad de los servicios suspendidos.

Moreno explicó a Caracol Radio que algunos avances se han logrado tras estas reuniones. Entre ellos, acuerdos de pago a ciertos prestadores, la reanudación de terapias y la reapertura de servicios en el Hospital de Pamplona.

También señaló que la IPS llegó a un acuerdo de pago que permitió reactivar algunas atenciones esenciales. Sin embargo, precisó que la situación está lejos de resolverse.

“Ayer la reunión duró hasta después de las nueve de la noche. Había 18 prestadores y no se les pudo solucionar a todos. Hoy continúa la mesa de trabajo”, indicó.

Moreno afirmó que los menores ya presentan afectaciones por la suspensión prolongada de terapias y la falta de medicamentos.

“Los niños están teniendo retrocesos. Hay medicamentos que son fundamentales y no los tienen, y hay casos de más de quince días sin terapias. Apenas ayer se lograron retomar algunas”, dijo.

La vocera también se refirió a las dificultades que han enfrentado con algunos usuarios que llegan a las sedes y no comprenden la protesta. Según afirmó, han recibido agresiones verbales.

“La mayoría somos mamás y sentimos temor cuando llegan bravos. Entendemos que necesitan sus órdenes o autorizaciones, pero esta protesta es por el bien de todos los usuarios de la Nueva EPS”, señaló.

Sobre la continuidad del plantón, Moreno aseguró que seguirán hasta que se logren acuerdos concretos.

“Hoy esperamos que se solucionen los temas de los prestadores que faltan, especialmente los de farmacia, porque necesitamos que lleguen todos los medicamentos y tratamientos”, afirmó.

Las madres de la cohorte insisten en que no levantarán la protesta hasta que la entidad garantice plenamente la prestación de servicios, la entrega de medicamentos y la operación de los prestadores que atienden tanto en la ciudad como fuera de ella.