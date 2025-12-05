El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“De 16.000 actas, hay inconsistencias en más de 13.000”: excanciller Reina por elecciones en Honduras

Eduardo Enrique Reina, exministro de Relaciones Exteriores de Honduras, conversó en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre los resultados de las elecciones en ese país y las presuntas irregularidades en el sistema de transmisión de los votos.

“Se habían dado denuncias previas a la elección, entre ellas el manejo de los datos y la transmisión de resultados. Se había establecido un sistema biométrico para evitar que la gente votara dos veces. De esas 16.000 actas, más de 13.000 presentan inconsistencias”, indicó.

“La cosa huele mal”

Reina también aseguró que este ambiente de incertidumbre en medio de las irregularidades no es algo nuevo para Honduras, pues ya hubo fraudes previos.

“Hay temas complejos en Honduras, veremos que surge de esto. Imagino que se presentarán los recursos legales ante estas inconsistencias. Al retornar Juan Orlando Hernández, no podría descartar que lo pusieran como candidato apoyado por Estados Unidos”, afirmó.

Ante las fallas en el sistema de una empresa colombiana que retrasaron la difusión de los resultados de las elecciones presidenciales en ese país, el exministro reiteró que el proceso ha estado marcado por las “irregularidades”, relacionadas con la compra de votos y las fallas en la identidad de los votantes.

“La cosa huele muy mal y no es una ficción porque Honduras ya ha vivido dos fraudes”, afirmó.

