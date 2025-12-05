Colombia cierra su jornada más productiva en los Juegos Bolivarianos: Así va la Tabla de Medallería

Jazmín Álvarez ganó una medalla de oro en el skateboarding / Twitter: Ministerio del Deporte @MinDeporteCol.

Colombia alcanzó este jueves su jornada con más medallas en los Juegos Bolivarianos de Lima, tras alcanzar 32 metales, 12 de ellos de oro, 13 de plata y 7 de bronce, manteniéndose con un margen de más de 30 oros sobre Venezuela, su principal perseguido.

En total, la delegación nacional suma 119 medallas de oro, 105 de plata y 70 de bronce, para un acumulado de 294 medallas. A falta de 77 metales dorados por disputar, la distancia con los venezolanos es de 32 oros.

Los títulos del día para el país se consiguieron a través de la gimnasia trampolín, que dio 4 oros; el boxeo, que entregó 3 oros; el karate, que otorgó 2 oros; el skateboarding, que entregó 2 oros y el atletismo, que sumó un oro más.

Los Juegos Bolivarianos de Lima se cerrarán el próximo domingo. Colombia podría asegurar su título al final de la jornada de este viernes. El país ha ganado, de manera consecutiva, las últimas tres ediciones de las justas.

Tabla de Medallería de los Juegos Bolivarianos