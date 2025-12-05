Cámara de Comercio de Sogamoso impulsa las ventas navideñas y avanza en proyectos energéticos

Cámara de Comercio de Sogamoso impulsa las ventas navideñas y avanza en proyectos de sostenibilidad y cultura.

Sogamoso

La Cámara de Comercio de Sogamoso lanzó oficialmente su campaña de fin de año para fortalecer el comercio formal y dinamizar la economía de los municipios de la provincia de Sugamuxi. Con promociones, actividades y más de 50 premios para los compradores, el gremio busca incentivar las compras locales durante la temporada navideña.

El presidente ejecutivo de la entidad, Henry Valcárcel, destacó que este año decidieron adelantar la temporada comercial desde el 16 de noviembre para apoyar a los empresarios. “Estamos promocionando las ventas locales del comercio formal no solo en Sogamoso, sino en todos los municipios de nuestra jurisdicción. Hay que comprarle a Boyacá, hay que comprarle al sogamoseño y apoyar a quienes le apuestan a la formalidad”, afirmó.

La campaña incluye tómbolas en diferentes centros comerciales donde los compradores pueden participar con compras superiores a 50 mil pesos para ganar televisores, electrodomésticos y otros incentivos. El gran sorteo se realizará el 29 de diciembre.

Valcárcel también confirmó que el comercio ya renovó sus inventarios para ofrecer la mejor oferta de productos en diciembre. “Todos los comerciantes están listos con mercancía nueva para los regalos navideños y la temporada de fin de año”, señaló.

Apostarle a la sostenibilidad

El presidente ejecutivo anunció además que la entidad está por culminar la instalación de un sistema fotovoltaico que permitirá abastecer el 100% del consumo eléctrico del edificio de la Cámara de Comercio.

“Queremos dar ejemplo. Esta inversión se paga en tres años y desde allí generamos nuestra propia energía, contribuyendo al medio ambiente y a la transición energética”, explicó Valcárcel.

Avances del Centro Cultural y Empresarial Vorágine

Sobre el desarrollo del proyecto Vorágine, el dirigente gremial informó que el avance es significativo y que ya cuenta con aval de COCREA. Una reconocida empresa local aportará el 100% de los recursos más de 14.500 millones de pesos para su construcción.

“Es un proyecto que va muy bien. Cada mes revisamos los avances y sabemos que Vorágine será un escenario que transformará la cultura, el emprendimiento y la aceleración empresarial en la región”, aseguró.