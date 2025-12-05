Autoridades lanzan Plan Navidad en Cúcuta

Cúcuta

Las cuatro fiestas más representativas de fin de año son el motivo principal para que las autoridades en Cúcuta lideren la presentación de la estrategia de seguridad que se presentará para la temporada de fin de año.

El secretario de seguridad ciudadana de la ciudad Edwin Cardona dijo a Caracol Radio que “estamos comprometidos en garantizarle a los cucuteños una navidad segura, todas las autoridades e instituciones estamos trabajando en acciones que permitan evitar las situaciones que tradicionalmente se presentan por esta época”.

Explicó el funcionario que “se trata de evitar personas quemadas con pólvora, de mantener una vigilancia sobre la venta de licor para evitar intoxicaciones por licor adulterado, y el buen comportamiento en las vías para frenar la accidentalidad”.

Indicó que en apoyo con la policía metropolitana de Cúcuta se han venido liderando acciones para frenar la comisión de delitos, trabajar en acciones preventivas en las comunas de la ciudad donde se registran problemas de inseguridad y donde se mantienen acciones conjuntas".

Finalmente indicó que la fuerza pública en esta ciudad promete más de mil hombres para atender la seguridad en la zona de frontera.