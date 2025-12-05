Así fue como la presión ciudadana “destrabó” el Puente de Juanchito, en Cali

Jesús Alberto Camacho es profesor de matemáticas. Después de estudiar técnica en construcción de puentes y legislación pública, también se convirtió en veedor ciudadano. Desde esa posición, relata, trabajó desde 2019 hasta 2024 junto con otros habitantes de los municipios de Palmira, Florida, Candelaria y Cali por “sacar adelante” la construcción del Puente de Juanchito, que además de conectar estos 4 destinos, mejora la calidad de vida de la población al reducir drásticamente los tiempos de desplazamiento.

En esa labor también se involucró la Contraloría, que lo asesoró en la diligencia de los trámites administrativos que requerían tamaña gestión; “nadie nos va a resolver la problemática porque sí, tenemos que buscar quien, con su capacidad, puede hacer que las obras avancen”, cuenta.

A continuación, la entrevista completa: