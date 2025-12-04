Protesta en el puente Simón Bolívar por colombianos presos en Venezuela. Foto: Ana María Rueda.

Norte de Santander.

Desde primeras horas de este jueves se registra una nueva jornada de protesta en el puente internacional Simón Bolívar, donde familiares de colombianos detenidos en cárceles venezolanas mantienen bloqueado el paso fronterizo para exigir avances en las gestiones diplomáticas y la liberación de quienes, aseguran, llevan más de un año recluidos sin garantías.

Lorena Espitia, integrante del grupo de familiares, explicó a Caracol Radio que la decisión de volver al puente se tomó ante el silencio persistente del gobierno colombiano.

“No hemos tenido ninguna respuesta. Ya son más de 14 meses esperando la libertad de nuestros familiares y el gobierno no ha cumplido con sus promesas”, señaló.

Espitia indicó que inicialmente evaluaron la posibilidad de bloquear los tres puentes binacionales -Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot-, aunque finalmente concentraron el plantón en el principal paso peatonal.

Aseguró que seguirán allí “de manera definitiva” hasta recibir una comunicación oficial. Su hermano, Arley Daniel Espitia Lara, fue detenido el 13 de septiembre de 2024 cuando acompañaba a una amiga venezolana a renovar documentos.

“El 2 de diciembre cumplió 26 años. Ya es el segundo cumpleaños que pasa detenido y lejos de su familia. Lo único que pedimos es que lo liberen”, dijo.

En medio del plantón, Paula Rincón también relató la situación de su padre, Martín Rincón, de 54 años, quien permanece detenido desde hace 15 meses.

“Solo hemos tenido dos llamadas de cinco minutos. No tienen asistencia consular, no tienen derecho a un abogado”, afirmó.

Recordó que, aunque el presidente Gustavo Petro anunció que serían liberados 37 colombianos, solo 17 regresaron al país.

“De los demás no sabemos nada. Hemos pasado más de 17 derechos de petición para pedir una audiencia y no ha sido posible en 15 meses. Esperamos que el presidente Petro, que está en Norte de Santander, por fin nos escuche”, añadió.

Las familias denunciaron también la falta de solidaridad por parte de algunos transeúntes que intentan cruzar la frontera.

“Nos duele un país que no apoya el dolor de sus compatriotas. Incluso nos insultan porque creen que esto nunca les va a pasar. Yo también pensé que nunca viviría algo así”, expresó Paula.

Según el reporte de los manifestantes, al menos 20 colombianos seguirían recluidos en cárceles venezolanas, aunque aseguran que el número real podría ser mayor debido a la ausencia de información oficial.

Entre gritos de “justicia” y pancartas con fotografías de los detenidos, los familiares insisten en que esta Navidad no quieren repetir la ausencia de sus seres queridos.

La protesta mantiene cerrado el paso por el puente internacional Simón Bolívar a esta hora, mientras los afectados piden una intervención urgente para que sus familiares puedan regresar a casa.