Violencia afecta operación de CENS EPM en el Catatumbo

Cúcuta

La cruda violencia en la región del Catatumbo ha agudizado la atención y prestación del servicio para la empresa de energía CENS EPM.

El gerente de la compañía José Miguel González dijo a caracol Radio “tenemos dificultades para operar en los municipio de la región del Catatumbo en Norte de Santander, hemos tenido hurto de camionetas, amenazas de trabajadores, amenazas a proveedores”.

Explicó que “hemos tenido dificultades que están impactando la calidad del servicio porque al tener restricciones de movilidad, nos esta constando hacer estas repotenciaciones, las reposiciones, los mantenimientos”.

Indicó que “este año ha sido retador, hemos venido conversando con las comunidades. Yo les digo allá hay gente consiente de todos los retos que estamos viviendo, que esto se ve en la calidad del servicio”.

Explicó el empresario que “cada vez que pasa algo hay más limitantes en la atención del servicio, las condiciones no son las más favores, seguimos teniendo perdidas de energía muy altas, muchas conexione irregulares en minas ilegales, conexiones irregulares con Venezuela, sumando a esta economía ilícita que hay alrededor de los cultivos”.

Finalmente señaló que “seguimos trabajando y comprometidos con el territorio, buscando soluciones conjuntas para prestar una calidad del servicio adecuado”.