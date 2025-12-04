Paloma Valencia propone que Cancillería sea Ministerio de Comercio Exterior: “hay que reformularlo”

El rumbo que ha tomado la política exterior en Colombia durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado distintas opiniones.

A propósito, por los micrófonos de La W pasaron los precandidatos Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, y Luis Gilberto Murillo, excanciller.

Todo, relacionado con los roces entre el Gobierno Petro y la administración del presidente Donald Trump, los ataques en el mar Caribe por operaciones antidrogas y los señalamientos de Trump, tras asegurar que Colombia podría ser blanco de acciones militares para enfrentar el narcotráfico. Y se suma la decisión del Gobierno Petro de retirar requisitos académicos y de formación para ser cónsul o embajador.

“El presidente Petro, desde la campaña electoral, ha decidido opinar sobre quién debía ganar o quién debía perder en los Estados Unidos; y luego los mensajes contra el presidente Trump, que por supuesto empiezan ya a tener consecuencias en la manera como se maneja”, dijo Valencia.

Igualmente, señaló que el problema es incluso estructural y que se requiere una reforma al Ministerio de Relaciones Exteriores que lo transforme en un Ministerio de Comercio Exterior: “Creo que la Cancillería colombiana tiene que irse transformando hacia un Ministerio de Comercio Exterior (…) hoy los servicios consulares son bastante mediocres”.

Y agregó que “el Gobierno define las relaciones exteriores más por la pasión ideológica”. Según dijo, las relaciones internacionales están mal definidas incluso desde la Constitución, “que terminó dándole un papel fundamental al Presidente (…) El país va a tener que regular que los presidentes no puedan tomar decisiones caprichosas”.

Por su parte, el excanciller Luis Gilberto Murillo defendió la necesidad de ir más allá del comercio y de renfocar la política exterior: “Colombia lo que necesita es margen de maniobra, y tiene que darle espacio a la diplomacia, que va mucho más allá de lo comercial; hay diplomacia de los pueblos, la diplomacia cultural es supremamente importante (…) Colombia tiene que ser fuente de estabilidad y un país mediador”.

Y se refirió a la eliminación de los requisitos para embajador y cónsul: “La diplomacia se ha caracterizado por el amiguismo, de hecho, la diplomacia ha cerrado las puertas a personas de orígenes como el mío, del Chocó (...) nosotros tomamos medidas para que hubiese mayor representación. Un ejemplo, por primera vez un embajador de carrera habla cinco idiomas, Gustavo Makana, que es el embajador de Colombia en Japón, quien es del Pacífico”.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que se debiliten los criterios de mérito para la carrera, que debe ser profesional, porque la gente nuestra ya está lista, y lo que necesitan es que se le dé la oportunidad”.

