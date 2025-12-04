Organizaciones sociales destacan mensaje de paz del ELN tras nuevas liberaciones en el Catatumbo

Norte de Santander.

Organizaciones sociales del Catatumbo valoraron como un gesto de “buena voluntad” las liberaciones que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha realizado durante los últimos días en esta región, donde ya 40 personas han sido entregadas a la Comisión Humanitaria en menos de una semana.

Enrique Pertuz, presidente de Corporeddeh, aseguró a Caracol Radio que estas entregas se dan en medio de una confrontación permanente entre el ELN y la disidencia de las Farc en el Catatumbo, lo que hace que la liberación de civiles y retenidos tenga un impacto aún mayor en el territorio.

“En un mes como diciembre, que es un mes de familia, de integración, este gesto debe ser entendido por el gobierno como un mensaje de buena voluntad y también de paz”, señaló.

Pertuz agregó que las organizaciones sociales aprovechan este momento para solicitarle al ELN que retome las treguas unilaterales de fin de año, que tradicionalmente comienzan desde el 24 de diciembre.

“Es un llamado como defensores de derechos humanos, porque estas treguas disminuyen la afectación a la población civil”, expresó.

El líder social destacó que estas liberaciones alivian el sufrimiento de muchas familias que llevaban hasta ocho meses sin ver a sus seres queridos.

“Es importante que esta organización reconozca el respeto a la vida y a la integridad de cada una de estas personas, como lo establece el Derecho Internacional Humanitario”, aseguró.

Sobre las entregas pendientes, Pertuz confirmó que aún quedan personas en proceso de diálogo con la Comisión Humanitaria.

“Creemos que el ELN va a entregar hasta la última persona que permanece en su poder. No ha sido una tarea fácil, y según lo manifestado por su comandante, la mayoría de ellos habrían tenido relación directa o indirecta con estructuras de la disidencia”, indicó.

Sin embargo, sostuvo que la voluntad demostrada por el ELN hasta ahora permite anticipar que las liberaciones continuarán en los próximos días.

“Ese es el mensaje que entendemos: que van a culminar con todos los casos”, afirmó.

Las organizaciones insisten en que estos avances deben ser asumidos por el gobierno nacional como una oportunidad para fortalecer los canales humanitarios y aliviar la tensión en una región golpeada por la confrontación armada.