Horóscopo del profesor Salomón HOY 4 de diciembre: muchos signos se verán afectados por los cambios

El número 4 hace referencia al poder, la fuerza y la estabilidad. Justamente, estas son las características que distinguen a los nacidos en esta fecha. Además, les gusta hacer las cosas de forma correcta y luchan por lo que quiere.

Para este jueves 4 de diciembre, los colores son aquellos de tipo tierra para garantizar la estabilidad, y el número es el 1576. Por otra parte, el profesor Salomón recomienda barrer hacia afuera de la puerta de su casa y evite entrar estos elementos para alejar todo lo que no sirve ante la llegada de la última Luna llena del 2025.

Horóscopo del profesor Salomón para este jueves 4 de diciembre

Aries

Tendrá gran poder en todo lo que realice, ya sea su trabajo, su negocio, cualquier emprendimiento o idea que tenga en mente para que tenga éxito. Esto también le ayudará a recibir la estabilidad que necesita.

Número: 8624

Tauro

Hay que tener cuidado ante los obstáculos que se pueden presentar en el trabajo o en su negocio; por lo tanto, debe tomar decisiones correctas y asumir las cosas con tranquilidad. Por otra parte, no tenga miedo de experimentar los cambios que se puedan venir en su vida.

Número: 2529

Géminis

Si recibió cosas positivas durante el 2025, el Año Nuevo será mucho mejor ante los cambios que se avecinan. Incluso es posible que tenga que viajar mucho, cambiar de casa o establecerse en un nuevo país, lo que le traerá mucho éxito.

Número: 1588

Cáncer

Hay que saber manejar los cambios en su vida, especialmente ante las transiciones que hace la Luna, ya que esto puede complicar algunas cosas en su camino. Por otra parte, es momento para hacer borrón y cuenta nueva y no se lamente por las cosas que no haya podido realizar antes.

Número: 7980

Leo

Es el momento de buscar la armonía, la reconciliación y perdonar cualquier inconveniente que haya tenido con sus padres, hijos e incluso con su pareja, especialmente en esta época de Navidad. Asimismo, es importante dejar de lado el orgullo ante el poder que representa su signo.

Número: 7244

Virgo

Prepárese para lo que se viene en el Año Nuevo porque puede experimentar cambios drásticos en los proyectos que busca realizar para que los resultados sean satisfactorios. Eso sí, podrá terminar este 2025 con una buena suma de dinero.

Número: 3508

Libra

Experimentará el equilibrio en aspectos como sus finanzas, el amor y la salud, especialmente si ha tenido algunos percances en este último. Si bien algunas cosas no han salido como esperaba, experimentará una mejora en 2026.

Número: 8403

Escorpio

Es momento de utilizar su sabiduría y su fortaleza para que pueda seguir adelante en busca de ese renacimiento que le espera en el 2026. Entretanto, recibirá la firma de documentos importantes que estaba esperando.

Número: 3568

Sagitario

Este día estará marcado por tres bendiciones o tres cosas buenas que le brindarán una gran alegría en su vida. Sin embargo, también debe cuidarse ante las envidias para que esto no le impida alcanzar lo que desea.

Número: 0286

Capricornio

La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Eso significa no desfallecer y luchar por lo que quiere hasta llegar a la meta que quiere alcanzar. Además, debe mantener los pies sobre la Tierra para tomar las decisiones correctas.

Número: 8712

Acuario

Está cerca el momento para conquistar todo aquello que quiere. Por eso, anímese a hacer cambios, a buscar el equilibrio en sus relaciones o a llevar a cabo nuevos proyectos porque todo esto le traerá buenos resultados en 2026.

Número: 1369

Piscis

Se vienen nuevos proyectos que le permitirán alcanzar la estabilidad que necesita; por lo tanto, debe mantenerse fortalecido ante la influencia y el ejemplo que los demás puedan tomar en usted.

Número: