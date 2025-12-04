El ICA confirma brote de influenza aviar que NO afecta la producción nacional

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó un brote de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en aves de traspatio del municipio de Guaranda, Sucre.

El brote fue detectado gracias a la vigilancia pasiva y la notificación oportuna del propietario, y las muestras confirmaron la presencia del virus, confirmó el instituto.

El ICA aseguró que esta situación no afecta la producción comercial ni compromete el consumo de carne y huevo en el país, y llama a reforzar las medidas de bioseguridad para prevenir la propagación del virus.

Además, se activaron protocolos de control, cuarentena y erradicación en coordinación con autoridades locales y nacionales. La influenza aviar es una enfermedad zoonótica, por lo que la prevención es vital para proteger la salud pública y la avicultura nacional.

Hay que recordar que el país mantiene su condición sanitaria libre ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) gracias a estas acciones que se han adoptado por el país para controlar el virus.

Es importante recordar que en diciembre de 2024 el ICA atendió, controló y erradicó con éxito siete (7) brotes de influenza aviar en condiciones similares. El país continúa en un periodo de riesgo epidemiológico debido a la migración de aves provenientes del hemisferio norte.

Tras la confirmación del caso, el ICA activó de inmediato los protocolos de control, cuarentena y erradicación, en articulación con las autoridades de salud y ambiente del nivel local y nacional.

El ICA reiteró la importancia de la bioseguridad, ya que la influenza aviar es una enfermedad zoonótica y, por lo tanto, puede afectar la salud de las personas. La prevención es la herramienta más efectiva para proteger la avicultura nacional y la salud pública.