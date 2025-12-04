¿Cuándo y dónde será la marcha antipeajes convocada por el sector transportador de Caldas?

Manizales

El comité antipeajes del Eje cafetero está convocando a una marcha y plantón en el municipio de Chinchiná y en el peaje de Tarapacá Dos con el objetivo de rechazar las alzas en el cobro de peajes y exigiendo el desmonte de la concesión Autopistas del Café

La actividad está convocada para el próximo 6 de diciembre a las dos de la tarde así lo dijo Claudia Pilar Calderón, del Comité anti peajes de Chinchiná y el Eje Cafetero, explicó que desde este sector están muy preocupados porque aún el Gobierno Nacional no define qué va a pasar con la concesión autopistas del café, donde desde este comité pide desesperadamente el desmonte de tres peajes en el eje cafetero

“Bueno, queríamos contarles que el comité de antipeajes de Chinchiná y el colectivo cívico por la defensa de las vías del café se han unido en este propósito de llamarle la atención al gobierno nacional acerca de la propuesta IP conexión centro que es muy desproporcionada para todos los ciudadanos del departamento”, dijo Claudia Pilar Calderón, líder del movimiento

Movilización central se realizará en el peaje de Tarapacá dos según informó Calderón

Por otro lado, líderes camioneros comentaron que van a respaldar esta actividad porque el alza de los peajes del Eje Cafetero es insostenible. ”Ya se van a cumplir 30 años y no podemos tolerar que sigan usurpando nuestros bolsillos y esos peajes cada vez son más altos”, dijo Alex López, líder camionero

El Gobierno ha anunciado que la concesión tal como está actualmente no va a continuar, sin embargo, no se sabe definitivamente que va a pasar con los peajes del Eje Cafetero