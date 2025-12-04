Colombia supera récord en exportaciones de carga y refuerza controles a empresas transportadoras

TRANSPORTE

El Ministerio de Transporte confirmó que el país alcanzó un nuevo récord histórico en el movimiento nacional de carga, de acuerdo con las cifras oficiales del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) correspondientes a octubre de 2025.

Durante ese mes se movilizaron 13,2 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 1,47 % frente al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la ministra María Fernanda Rojas confirmó que el mayor incremento se registró en la carga líquida, que creció 102,5 %, superando los 1.191 millones de galones transportados, un volumen sin precedentes para el sector.

Los productos que más impulsaron la carga sólida fueron maíz, cemento, cerveza y mercancías varias, mientras que los aceites y el gas encabezaron el movimiento de carga líquida.

Por su parte, el Valle del Cauca se consolidó una vez más como el principal hub logístico del país, gracias a su conexión estratégica con el puerto de Buenaventura, y la región de la Orinoquia.

“Y el Valle del Cauca se consolidó como un gran hub logístico por su cercanía a Buenaventura. Por eso es que hemos apostado por este importante puerto de Colombia que tiene una proyección a nivel regional e internacional”, indicó la ministra.

Se refuerzan controles a las empresas transportadoras

Paralelamente, ante el incremento de denuncias de conductores, propietarios y usuarios, el Ministerio y la Superintendencia de Transporte adelantaron una estrategia rigurosa de inspección para verificar el cumplimiento de requisitos legales por parte de las empresas de carga.

Le puede interesar Wingo suspende vuelos desde y hacia Venezuela: anuncian reembolsos y cambio de fechas

Entre el 26 y 27 de noviembre, la Superintendencia realizó un operativo de visitas a 12 empresas de transporte terrestre automotor de carga en Bogotá, con el fin de revisar el reporte de información al RNDC, la expedición de manifiestos, y la documentación de conductores y vehículos.

El superintendente Alfredo Piñeres enfatizó que “necesitamos profundizar las acciones de inspección. Estamos escuchando a los actores del sector y verificando que las empresas cumplan las condiciones establecidas para operar”.