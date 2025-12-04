Benedetti denunció que Sura canceló su póliza de medicina prepagada por postura en reforma de salud

Se trata de una denuncia que hizo el jefe de la cartera del interior, pues ni su esposa, ni sus hijos, ni él, tienen acceso al servicio de medicina prepagada.

El ministro aseguró que va a denunciar esto ante la Superintendencia de Salud porque también realizó el trámite ante Colsanitas y no sirvió de nada.

Asegura, además, que es una discriminación contra sus hijos que son menores de edad, así como con la igualdad del servicio que debe ser para todos los colombianos y ante la función de las aseguradoras del país.

Aseveró en que esto le podría estar pasando, por su posición frente a la reforma de salud, por lo que elevará el caso ante las respectivas autoridades a través de tutelas y las debidas quejas.