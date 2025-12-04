Avanzan las Vacaciones Creativas en la Red Distrital de Bibliotecas

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), anuncia las Vacaciones Creativas 2025, una agenda cultural que se desarrollará en la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, Centros Culturales y Casas de Cultura hasta el 15 de diciembre.

Estas actividades se consolidan como un espacio diseñado para que niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias en general, disfruten de experiencias lúdicas, artísticas y formativas en sus territorios, fortaleciendo los vínculos comunitarios y promoviendo el acceso a la cultura en todas las localidades de la ciudad.

Durante dos semanas, las bibliotecas y centros culturales, ofrecerán más de 120 actividades gratuitas que incluyen talleres de lectura, arte, cine, deporte, escritura creativa, juegos, huertas, danza, teatro y actividades especiales de clausura.

Estas iniciativas forman parte del compromiso del Distrito con la formación artística, la promoción de la lectura, el uso creativo del tiempo libre y la creación de espacios seguros y participativos en los barrios de Cartagena.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó el alcance social de esta programación: “Nuestra Red Distrital de Bibliotecas es un motor de creatividad, encuentro y ciudadanía. Con estas Vacaciones Creativas estamos abriendo espacios seguros y llenos de aprendizajes para que nuestros niños, niñas y jóvenes vivan una temporada de alegría y cultura en cada barrio de la ciudad”.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, manifestó: “Esta programación es una muestra de nuestro compromiso por llevar la cultura a todas las localidades y fortalecer el tejido comunitario desde la lectura, el arte y el juego”.

El IPCC invita a las familias cartageneras a acercarse a sus bibliotecas y centros culturales más cercanos para disfrutar de esta agenda gratuita, pensada para promover la creatividad, la convivencia y el acceso a la cultura.

La programación completa se encuentra disponible en las redes sociales del Instituto: Instagram: @ipcc_cartagena @bibliotecasctg