Acaban con la vida de un hombre de 41 años en Olaya Herrera

Un nuevo homicidio con arma de fuego se registró en Cartagena. La víctima fue identificada como Cristian Eduardo Campuzano Peña, de 41 años, quien murió tras ser atacado por dos hombres en el barrio Olaya Herrera.

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De acuerdo con la información preliminar recopilada en el lugar de los hechos, el caso ocurrió aproximadamente a las 10:20 de la mañana de este sábado 10 de octubre, cuando el hombre se encontraba en la vía pública.

Según el reporte, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron a la víctima. Uno de ellos habría accionado un arma de fuego contra Campuzano Peña y, posteriormente, ambos escaparon del lugar.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del cadáver, como parte de los procedimientos judiciales correspondientes.