Murió joven de 22 años tras ser baleado en el barrio El Líbano, en Cartagena

Un joven de 22 años falleció este sábado 10 de octubre, luego de permanecer bajo atención médica tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en el barrio El Líbano, sector conocido como Foco Rojo, en Cartagena.

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La víctima fue identificada como Nilson Junior González Ramírez, quien resultó herido el pasado lunes 5 de octubre, aproximadamente a las 8:00 de la noche.

De acuerdo con la información preliminar, testigos del sector manifestaron que el joven se encontraba en la vía pública, en la parte exterior de un inmueble, cuando se acercó un sujeto que presuntamente accionó un arma de fuego en su contra.

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar, mientras que González Ramírez fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, falleció cinco días después debido a las lesiones sufridas.

Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal realizaron la inspección técnica al cadáver.