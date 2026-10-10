Gran Fondo Nairo Fest proyecta impacto económico de US$20 millones en Cartagena y Bolívar

El Gran Fondo Nairo Fest 2026 no solo reúne a figuras del ciclismo nacional e internacional, sino que también representa una oportunidad para dinamizar la economía de Cartagena y Bolívar. La organización proyecta un impacto económico cercano a los 20 millones de dólares, en medio de la llegada de miles de deportistas, familiares y acompañantes.

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De acuerdo con las cifras divulgadas, el evento cuenta con más de 10.600 participantes provenientes de 21 países y contempla la llegada de más de 20.000 visitantes al territorio. Además, la ocupación hotelera prevista ronda el 80 %, una proyección que refleja las expectativas de demanda durante estos días.

El movimiento económico podría extenderse a distintos sectores, desde hoteles, restaurantes, cafés y establecimientos comerciales hasta servicios de transporte, excursiones marítimas y operadores turísticos. También podrían beneficiarse pequeños negocios y trabajadores de la economía popular, como vendedores de frutas, dulces, coco y fritos.

Las visitas a destinos como Barú y las Islas del Rosario, junto con los recorridos por Cartagena y municipios de Bolívar, representan otra oportunidad para que los visitantes conozcan la oferta turística del departamento y generen consumo en diferentes puntos del territorio.

La competencia también funciona como una vitrina internacional para Cartagena. La despedida profesional de Nairo Quintana, ganador del Giro de Italia y la Vuelta a España, ha convocado a reconocidas figuras del ciclismo, entre ellas Chris Froome, Alberto Contador, Egan Bernal, Rigoberto Urán, Joaquim Rodríguez y Samuel Sánchez.

La exposición mediática y las publicaciones de los participantes en redes sociales podrían contribuir a promocionar los paisajes, la gastronomía y el patrimonio de la ciudad, con efectos que eventualmente podrían extenderse más allá de las jornadas deportivas.

La Alcaldía de Cartagena, a través del IDER y en articulación con la Gobernación de Bolívar y Corpoturismo, impulsa el turismo deportivo como una estrategia para diversificar la oferta del destino y atraer eventos de alcance nacional e internacional.