Veolia recolectó 12,6 toneladas de residuos durante jornada ambiental en San Isidro, Cartagena

Veolia Aseo Cartagena realizó una jornada ambiental en el barrio San Isidro, parte baja, con actividades enfocadas en la recuperación de espacios públicos, el aprovechamiento de residuos y el fortalecimiento de la cultura ambiental entre los habitantes del sector.

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Uno de los componentes principales fue la Ecotienda sostenible, una iniciativa que permite intercambiar materiales aprovechables por alimentos no perecederos, con el propósito de incentivar el reciclaje y contribuir a la seguridad alimentaria de la comunidad.

Durante la actividad se recolectaron 510 kilogramos de materiales aprovechables, entre ellos plástico, botellas PET, cartón y chatarra. Además, se retiraron 12,6 toneladas de residuos y se realizaron labores de corte de césped en 17.000 metros cuadrados, junto con la eliminación de puntos de arrojo de basura.

La jornada también incluyó un taller de sensibilización dirigido a niños y niñas del barrio, en el que se abordó el manejo adecuado de los residuos sólidos y la importancia de adoptar prácticas responsables para el cuidado del entorno.

En total, participaron 18 operarios y 11 integrantes del equipo administrativo de la empresa, quienes acompañaron las labores de limpieza y las actividades comunitarias.

La gerente general de Veolia Aseo Cartagena, Yolanda González Puente, reiteró el compromiso de la compañía con el desarrollo de acciones ambientales en los barrios de la ciudad y destacó la participación de los líderes comunales y de los residentes en iniciativas como la Ecotienda.

Con estas actividades, Veolia busca promover el aprovechamiento de materiales reciclables, mejorar las condiciones de los espacios públicos y fortalecer el trabajo conjunto con las comunidades para avanzar hacia territorios más sostenibles en Cartagena.