Muelle La Bodeguita proyecta movilizar 18.000 pasajeros durante la semana de receso en Cartagena

El Muelle La Bodeguita se prepara para recibir a cientos de viajeros durante el puente festivo que marca el cierre de la semana de receso escolar en Cartagena. La Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), entidad administradora del embarcadero, proyecta la movilización de aproximadamente 6.250 pasajeros entre el 9 y el 12 de octubre de 2026.

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Según las estimaciones de la entidad, los viajeros se dirigirán a destinos turísticos de la zona insular, entre ellos las Islas del Rosario, Barú, San Bernardo y Tierrabomba. También se espera una demanda de experiencias náuticas en la bahía, como recorridos al atardecer y las denominadas noches blancas.

Para el acumulado de toda la semana de receso, comprendida entre el 4 y el 12 de octubre, Corpoturismo calcula que cerca de 18.000 personas utilizarán el muelle para sus desplazamientos turísticos.

La presidenta ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez, aseguró que el embarcadero cuenta con la preparación logística, operacional y asistencial para atender a los visitantes durante estos días. Además, invitó a los turistas a consultar las promociones y descuentos de temporada directamente con los establecimientos o mediante la cuponera digital de la entidad.

En materia de seguridad, Corpoturismo informó que el muelle cuenta con presencia de la Dirección General Marítima (Dimar) y Guardacostas, así como con infraestructura adaptada como zona cardioprotegida y personal preparado para responder ante posibles emergencias.

La entidad recordó que el Muelle La Bodeguita es el embarcadero autorizado en Cartagena para el zarpe de turistas hacia la zona insular y recomendó a los viajeros utilizar este punto para realizar sus desplazamientos.