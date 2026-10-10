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10 oct 2026 Actualizado 21:09

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Presidente Abelardo de la Espriella conmemoró el Día del veterano en Cartagena

En su intervención, el mandatario de los colombianos se refirió con gratitud a los hombres que han rendido su vida de servicio al país

Foto: cortesía- presidencia.

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Desde Cartagena, Abelardo de la Espriella, presidente de La república les rindió homenaje a los veteranos en la Base Naval ARC “Bolívar”.

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En su intervención, el mandatario de los colombianos se refirió con gratitud a los hombres que han rendido su vida de servicio al país.

“Hoy nos convoca el deber de honrar a miles de colombianos que dedicaron parte de sus vidas al servicio de la república, vistiendo con dignidad el uniforme de nuestras Fuerzas Militares y de nuestra Policía Nacional. Ser veterano significa haber estado dispuesto a cumplir una misión lejos de la familia, soportar jornadas interminables, conocer de cerca el peligro y asumir que el deber podía exigir hasta la propia vida”, dijo.

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