Una persona fue asesinada en Villa del Rosario

Norte de Santander.

En la tarde de este martes se registró un homicidio en la parte alta del barrio Antonio Nariño, en Villa del Rosario.

El hecho ocurrió sobre las 6:50 p.m., en la calle 6 con carrera 19, donde un hombre fue atacado con arma de fuego.

La víctima fue identificada como Daniel Alejandro Vega Ureña, de nacionalidad venezolana. Según se conoció, la comunidad escuchó una detonación y, al detectar que el hombre había resultado herido, lo trasladaron de inmediato al Hospital Jorge Cristo Sahium.

Ingresó con signos vitales, pero media hora después los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de la lesión, que comprometió la región maxilar superior izquierda y tuvo salida en la zona cervical derecha.

Testigos relataron que, tras el disparo, una pareja -un hombre y una mujer- huyó del lugar a bordo de una motocicleta.

No suministraron más características, pues la zona es boscosa y con poca iluminación, lo que dificultó observar detalles.