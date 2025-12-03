Tigres de Cartagena lograron primera victoria en la Liga Colombiana de Béisbol

La novena cartagenera consiguió su primer triunfo de la temporada de béisbol profesional, superando 8 carreras a 1 a los Vaqueros de Montería en el estadio de béisbol 11 de Noviembre “Abel Leal”.

Los felinos anotaron cinco rayitas en el cierre del cuarto episodio y 3 más en el octavo. Los visitantes cordobeses habían marcado una carrera en la parte alta de la cuarta entrada.

El lanzador ganador fue el cubano Amauri Tamayo en 5 episodios, 6 ponches y permitió una sola carrera. Los mejores con el madero fueron el tercera base Willy Vásquez y el jardinero izquierdo Jorge Burgos, ambos de 5-2 con una carrera impulsada.

Este miércoles se repite el duelo en el parque de pelota “novembrino” a las 7 de la noche. Entrada gratis. Vaqueros Vs Tigres.