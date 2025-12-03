Sacerdote anglicano destaca la perseverancia del Cúcuta Deportivo para ser campeón

Cúcuta

El sacerdote anglicano Pablo Maldonado es el ser espiritual que ha venido acompañando durante veinte años a las barras del Cúcuta Deportivo.

El líder en diálogo con Caracol Radio destacó las experiencias vividas durante décadas, el amor por el equipo y los esfuerzos que hacen los barristas por mantenerse fiel a la causa, de todo lo que encierra la pasión roja y negra.

“Han sido muchos años esperando este momento, jamás habíamos tenido un partido tan sufrido, tan angustiante, pero finalmente al equipo se le dieron las cosas. Muy merecido este logro para una hinchada tan representativa en el país y que lo merece todo” dijo.

Agregó que frente al in suceso presentado con el presidente del Cúcuta Deportivo José Augusto Cadena, quien saltó a la cancha a saludar a los jugadores del encuentro y terminó abucheado, perseguido y golpeado por un grupo de hinchas.

El sacerdote, dijo que “fue una decisión imprudente por parte del presidente, lamentablemente se produjo este hecho que no se fue a mayores por fortuna. Sin embargo el presidente debió bajar solo cuando se iniciaron los actos de premiación” precisó.