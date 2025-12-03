Partido de la U, MIRA y Salvación Nacional inscribieron su lista a la Cámara por el Tolima

Tolima

El miércoles 3 de diciembre se inscribió oficialmente la primera lista a la Cámara de Representantes por el Tolima, para las elecciones de marzo de 2026. Se trata de la lista que integran el Partido de la U, MIRA y Salvación Nacional, en coalición con la Alianza Social Independiente (ASI) y la Alianza Democrática Amplia (ADA).

La lista que fue inscrita ante César Bocanegra, delegado de la Registraduría Nacional en el Tolima, está conformada por seis aspirantes a la Cámara:

101: Carolina Hurtado Barrera, exalcaldesa de Lérida y exgerente de Egetsa.

102: María del Pilar Giraldo, exdirectora de Emprendimiento y Empleo de la Alcaldía de Ibagué.

103: Carlos David Ñuztes, exdiputado del Tolima.

104: Angélica Johana Ortiz, líder religiosa.

105: Didier Fabián Blanco, exgerente de la Gestora Urbana de Ibagué y excandidato a la Alcaldía de Ibagué.

106: Julio Roberto Vargas, exalcalde de Cajamarca.

La inscripción de dicha lista fue liderada por el exalcalde de Ibagué y presidente de la U en el Tolima, Andrés Hurtado, quien fue el artífice de esta coalición denominada Unidos Avanzamos.

“Cada partido hizo lo propio: seleccionar hojas de vida con experiencia, de una gran calidad humana y, sobre todo, con la capacidad para legislar. Esa precisión en la escogencia de las hojas de vida representa hoy a todos los sectores del departamento del Tolima. Esta no es solo una coalición política, sino que también demanda las causas que escuchamos en cada uno de los rincones del Tolima”, manifestó el exalcalde Hurtado.

Por su parte, la senadora Ana Paola Agudelo, líder natural del partido MIRA en el Tolima, explicó por qué eligieron la coalición de la U en lugar de los otros partidos que también los pretendían, como el Liberal y Cambio Radical.

“Veníamos haciendo un trabajo de años atrás, construyendo. Escuchamos todas las opciones, pero esta coalición venía muy avanzada. Además, vimos la oportunidad de tener tres mujeres, lo cual manda un mensaje de equidad muy bonito y nos va a permitir seguir trabajando por la libertad religiosa”, expresó la senadora Agudelo.

La coalición dejó abierta la posibilidad de recibir nuevas adhesiones, como la del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).