“No me vaya a mandar a matar”: Paloma a Cepeda en debate por presuntos nexos entre Ejército y disidencias

Una fuerte discusión se registró entre los senadores y precandidatos presidenciales, Paloma Valencia e Iván Cepeda, en medio de un debate de control político por los presuntos nexos entre el Ejército y las disidencias de alias Calarca.

Durante su exposición, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, citante del debate, aseguró que Iván Cepeda estuvo presente en una reunión, que se llevó a cabo en 2022 junto con el coronel Juan Carlos Mazo, el general Juan Miguel Huertas, Alfonso Manzur, el director de los veteranos por Colombia y el general Henry Pinto.

“Los pusieron a hacer política, campaña por Petro y violando en mi opinión la constitución y la ley que exige que las Fuerzas Armadas de Colombia no participen en política. El mecanismo es maravilloso, se retiran, hacen política y luego usted los reincorpora y todos quedamos bien contentos porque así se puede hacer política y miembro de la fuerza pública. Mira la trampita que le hacen al país, pero no es una trampita, es una trampota”.

Se calienta el debate de control político en la plenaria del Senado por los presuntos nexos entre el Ejército y las disidencias de alias 'Calarcá'.



Allí, el senador y precandidato presidencial, Iván Cepeda, se refirió a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe.

Enseguida, el senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pidió la palabra y se refirió al expresidente Álvaro Uribe. También habló del hermano del exmandatario, Santiago Uribe, a quien calificó como un jefe paramilitar.

“Ahora su hermano, su hermano Santiago, ha sido condenado a 28 años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares. Es un jefe paramilitar, hoy por hoy, el señor Santiago Uribe. Y la obvia pregunta que debe asaltar a cualquiera, no a un investigador, y más faltaba, es si su hermano sabía, sabía de lo que pasaba en la Carolina, ¿qué cree usted, senadora Valencia? ¿Sabía que allí se hacían polígonos, se asesinaban campesinos? ¿Sabía si los apóstoles eran 12 o 13 los apóstoles eran 12 o 13?”.

En medio de la discusión, el Cepeda le pidió a Valencia que se calmara y en respuesta, ella le solicitó que “no la vaya a mandar a matar”.

“Cepeda, no me vaya a mandar a matar. No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda. Aquí tiene que haber un respeto por los debate, esto no es un debate al senador Cepeda y usted lo está tratando como un citante. Yo le pido que respete los órdenes del Congreso, señora presidenta”.

Mientras que el senador y precandidato Iván Cepeda le decía "cálmese" a la senadora Paloma Valencia, citante del debate, la congresista le dijo "Iván Cepeda no me vaya a mandar a matar".

Al respecto también intervino la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, quien indicó ese tipo de afirmaciones no se pueden permitir en una democracia. Aseguró que tanto ella como Cepeda no son bandidos ni delincuentes.