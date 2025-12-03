Martha Peralta exige a la Fiscalía respeto por sus derechos políticos y por la presunción de inocencia

Colombia

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, exigió a la Fiscalía respeto por sus derechos políticos y por su presunción de inocencia, a raíz de la investigación que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD.

Según advirtió la congresista, a tres meses de las elecciones legislativas, el ente investigador la ha señalado, sin tener la competencia.

“Faltando tres meses para las elecciones ahora la Fiscalía me señala sin tener la competencia para investigarme con afirmaciones falsas, actuando en contra de mi buen nombre y mi proceder político que ha sido transparente. Ni siquiera nos han dado la oportunidad de defendernos, yo jamás he sido imputada”.

Peralta señaló además que no ha sido imputada e indicó que lo que están buscando es “callarnos para no seguir luchando por las reformas sociales“.

Hay que señalar que la senadora Martha Peralta es investigada en la Corte Suprema de Justicia, en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, por presuntamente desviar contratos para La Guajira.

Según la Fiscalía, Peralta, junto con los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, se interesaron indebidamente en un contrato por$2.170 millones para contratar maquinaria para la recuperación de Riohacha, La Guajira. El contrato se firmó el 25 de octubre de 2023.