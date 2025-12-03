Juan Daniel Oviedo inscribe listas a Cámara y Senado con más de 221 mil firmas ciudadanas

El aspirante presidencial Juan Daniel Oviedo inscribió este miércoles las listas a la Cámara de Representantes por Bogotá y al Senado de la República, acompañadas de más de 221 mil firmas ciudadanas recolectadas en Bogotá y en diferentes regiones del país.

Las inscripciones se realizaron ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y hacen parte del proceso de participación de los movimientos Con Toda por Bogotá y Con Toda por Colombia de cara a las elecciones legislativas de 2026.

¿Cuál es la lista a Cámara de Representantes?

La lista a la lista a la Cámara por Bogotá es liderada por Paula Moreno.

Los integrantes de la lista son:

Paula Moreno Villalobos

Antonio Perry Sáenz

Carlos Forero

Ambas candidaturas fueron oficializadas tras un período de recolección en el que los movimientos reportaron 123.890 firmas en Bogotá y 97.559 en el resto del país, para un total de 221.449 apoyos.

Según las listas, la recolección se desarrolló durante cerca de tres meses en las 20 localidades de la capital y en distintos municipios.

Con esta entrega, las listas quedan habilitadas para continuar el trámite correspondiente ante la Registraduría.

La inscripción también se enmarca en el proceso político que Oviedo adelanta desde las elecciones locales de 2023, cuando obtuvo más de 600 mil votos en Bogotá, cifra que su equipo destaca como antecedente de su actual recorrido nacional.

Durante el acto, Oviedo afirmó que la inscripción representa un paso administrativo dentro del calendario electoral y destacó el apoyo ciudadano recogido en firmas.

Con esta radicación, Con Toda por Bogotá y Con Toda por Colombia formalizan su participación en las elecciones legislativas de 2026, a la espera de los siguientes pasos del proceso electoral establecidos por la autoridad registral.