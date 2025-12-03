Incendio de gran magnitud destruyó fábrica de alimentos en Ocaña. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

En la madrugada de este miércoles, en el corregimiento de Aguas Claras, en Ocaña, un incendio estructural de gran magnitud arrasó una fábrica de alimentos y activó un amplio despliegue de los organismos de socorro.

Según informó Gustavo Paba, coordinador de gestión del riesgo de desastres de Ocaña, la emergencia presentó un comportamiento complejo por las características de la infraestructura y los insumos utilizados en la planta.

Paba explicó a Caracol Radio que las labores de control se dificultaron debido a la presencia de sustancias grasas propias de la operación industrial, lo que generaba resistencia al agua utilizada en la extinción.

“Toda esta fábrica maneja mucha grasa, que es lo que nos está repeliendo la cantidad de agua con la que estamos trabajando”, precisó.

Por esta razón fue necesario utilizar espuma templada para reducir la intensidad térmica y avanzar en la confinación del fuego.

El incendio consumió más de 400 metros cuadrados de área construida y generó un riesgo crítico por la cercanía de una estación de combustible ubicada a unos 20 metros del foco principal.

“Ya fue evacuada, pero trabajamos intensamente para evitar que se propaguen las llamas a esta estación de servicio”, señaló el funcionario.

Hasta el momento no se ha determinado el origen del evento, aunque las primeras hipótesis apuntan a una falla eléctrica o a una máquina que pudo haber quedado encendida dentro de la planta.

“Estamos tratando de controlar la conflagración para entrar a verificar las posibles causas; se puede asimilar a un posible cortocircuito”, indicó Paba.

Sin embargo, el proceso de inspección solo podrá iniciarse una vez se logre la liquidación total del incendio.

Para atender la emergencia fueron desplegadas cuatro máquinas extintoras, un carro cisterna, dos ambulancias y más de 30 unidades operativas.

También se contó con el apoyo del talento humano de Gestión del Riesgo y se coordinó el arribo de personal de la Defensa Civil.

La manipulación de autocontenidos se convirtió en un punto crítico, pues al interior de la fábrica había químicos empleados en la producción.

“Nos están generando que los bomberos salgan lesionados en algún momento”, explicó.

Tres bomberos presentaron complicaciones respiratorias, fueron atendidos y lograron reincorporarse.

Las autoridades estimaban un avance del 60 % en el control del incendio durante la mañana de este miércoles, mientras se mantenía la articulación con la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo para evaluar la necesidad de requerir apoyo de municipios cercanos.

“Estamos evaluando la situación de si se pide o no se pide apoyo”, dijo el coordinador.

El incidente deja millonarias pérdidas económicas para el empresario propietario de la planta y plantea la necesidad de reforzar protocolos de seguridad industrial en instalaciones dedicadas al procesamiento de alimentos, dada su alta vulnerabilidad ante emergencias de este tipo.