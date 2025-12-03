“Hoy a las mujeres en Ibagué no les queda nada fácil ejercer un liderazgo”. Liliana Ospina

Ibagué

La exsecretaria de Salud de Ibagué, Liliana Ospina, manifestó durante una entrevista en el programa el Personaje de la Semana, que no sabía que le gustaba la política y no cerró la puerta a una posible candidatura.

“Antes decía definitivamente no, yo soy muy técnica, soy una médica, lucho por mis pacientes, pero hoy no te puedo decir no estoy interesada en política, porque las cisas dan vueltas, no sabemos si en algún momento me ofrezcan esa posibilidad o si definitivamente sea porque ese tema de ayudar a los usuarios es un tema que me nace, pero no puedo cerrar la puerta a decir no a una candidatura”, manifestó Liliana Ospina.

A la vez aseguró que durante la última parte de su etapa en la Secretaría de Salud de Ibagué que la gente manifestaba que era candidata de la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, “Nunca la señora alcaldesa se mete en política, ella está enfocada en ser la alcaldesa, liderar el rumbo de la ciudad, pero quiero decirles que hoy no cierro la puerta a una posible candidatura, a qué, no sabemos, pero seguimos en la lucha con la gente”.

He empezado a reunirme con algunas personas: Liliana Ospina

La exfuncionario aseguró que ha venido reuniéndose con algunas personas con las que comparte la lucha por la defensa de los usuarios del sector salud “Tengo pendiente reunión con usuarios de EPS para revisar que vamos a hacer desde lo jurídico para esas luchas”.

Explicó que se llega a la lanzarse a algún cargo de elección popular tendrá banderas defender los derechos de los usuarios, defender a las mujeres víctimas de ataques políticos “Cuando una mujer brilla mucho comienzan a tirarle piedras hasta que logren que esa mujer no hable más”.

Finalmente, sostuvo que, aunque llegó desde el sector privado, ahora se enamoró de lo público y no puede negar que le guste la política “No sé si me lanzaré a tal candidatura o puedo apoyar a alguien”.